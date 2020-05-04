تسجيل
15:15 GMT04 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، عدن، اليمن 10 أغسطس 2019

    بعد تراجعه عن الإدارة الذاتية.. ما هو مستقبل المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن؟

    © REUTERS / FAWAZ SALMAN
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104278/94/1042789459_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_2ce2f3b978b5bbb4c4384c5c63ba6e54.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202005041045346006-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%9F/

    بعد إعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية في الجنوب اليمني، تباينت آراء السياسيين والمحللين والمراقبين حول أهمية القرار، يرى البعض أنها خطوة سيجتمع حولها أغلب الجنوبيين، في حين قال البعض الآخر إن تلك الخطوة غير محسوبة وأن المجلس لن يستطيع تحمل تبعات القرار.

    وبالفعل لم تمض سوى أيام قليلة على إعلان الإدارة الذاتية حتى أطل الانتقالي من جديد ليعلن تراجعه، فهل كانت هناك ضغوط ومناورات سياسية خارجية للإعلان، ثم مورست أيضا الضغوط للتراجع، هل مازال الانتقالي يحظى بشعبية وما هو مستقبله السياسي.

    تركيبة المجلس

    قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، اليمن 2019
    © REUTERS / Fawaz Salman
    هل أعلن المجلس الانتقالي اليمني الإدارة الذاتية أو الحكم الذاتي؟
    قال مصطفى زيد، رئيس تاج الجنوب العربي بالداخل اليمني، لابد من النظر أولا إلى خلفية وطبيعة تكوين الانتقالي حتى نستطيع فهم حقيقة المشهد والقرار السياسي، حيث أن الانتقالي تم تكوينه من أحزاب يمنية، وطبيعة توجه تلك الأحزاب وبرامجها السياسية تتناقض مع هدف شعب الجنوب.

    المشروع الوطني

    وأضاف رئيس تاج الجنوب، لـ"سبوتنيك"، "ومن هنا فإن تلك التركيبة المتناقضة في المجلس لا تؤهله لحمل مشروع وطني بحجم الجنوب، ولأن المكونات الجنوبية الحامل الحقيقي للمشروع الجنوبي، كان مشروعها واضحا، وهو استقلال الجنوب، فلم يكن بالإمكان استئناسها، فجيء بالانتقالي من أحزاب يمنية مشروعها السياسي بقاء ما يسمى بالوحدة اليمنية، لهذا فإنهم تعمدوا، بدعم خارجي، إخراج مسرحية التفويض والتمثيل لتمرير أي مشروع ناقص عن هدف الجنوب، إما مشروع الأقاليم أو الإدارة الذاتية وهو أقل من صلاحيات الأقاليم".

    وتابع زيد: "نحن لم نتفاجأ بتبنيهم أي مشروع، بسبب تفرد هم بمشروعهم، لأنهم يعلمون أن هناك مكونات جنوبية مشروعها الاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية، وعندما ذهبوا إلى الرياض كانت البداية العلنية للتنازل عن مشروع هدف أبناء الجنوب والتخلي عن هدفهم دون استفتاء الشعب الجنوبي، لذا عارضناه في حينه وبشكل مباشر، وكنا نعلم أن إتفاق الرياض لن ينفذ وبالفعل لم ينفذ، بسبب عدم الرغبة لدى الانتقالي ولدى الشرعية اليمنية في التنفيذ، وكل طرف نظر لعملية التنفيذ من الزاوية التي تحقق رغباته".

    السيول والانتقالي

    وأشار رئيس تاج الجنوب العربي إلى أنه "لهشاشة وضع الانتقالي في الداخل شعبيا بعد عجزه عن إدارة أبسط المرافق الخدمية في الوقت الذي كان يعلن سيطرته على الأرض، رغم أن هذه السيطرة ليست كاملة وإنما على عدن وضواحيها بسبب أزماته الداخلية تنظيميا وعسكريا وماليا، بعد إعلان الإمارات الانسحاب وتسليم الملف للاخوة السعوديين، فقد لاحظوا تآكله شعبيا حتى في إطار المناطق المحدودة التي يسيطر عليها، وانكشف الأمر بعد كارثة السيول، وفقدان ضحايا وتكدس المخلفات وتردي للخدمات وعجز الانتقالي عن فعل أي شيئ على أرض الواقع، في تلك اللحظات لجأ الانتقالي كهروب للأمام إلى فزاعة الإدارة الذاتية انقاذا لوضعه، ومحاولة رمي المسؤولية على غيره".

    قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، اليمن 10 ديسمبر 2019
    © REUTERS / FAWAZ SALMAN
    المجلس الانتقالي اليمني يرد على دعوة التحالف العربي إلى "إعادة الأوضاع إلى سابقها"
    وقال زيد "تفاجأت بردود الفعل المتباينة من جهات عدة بما فيها مكونات جنوبية وشخصيات وطنية جنوبية، وقامت أجهزة الأحزاب اليمنية بالتحرك الخارجي وقادت حملة تجييش لإظهار أن هذه الخطوة ترمز إلى الانفصال بحسب تقييمهم، مع أنها تصب في مصلحة الاحتلال اليمني من وجهة نظرنا ولا تنطلي على قوى الاستقلال الجنوبية".

    ولفت رئيس تاج الجنوب "أمام هذا الوضع الجديد للانتقالي وعدم تلقيه تأييدا على تلك الخطوة من حلفائه حتى في الامارات، وبيانات التنديد من قبل منظمات إقليمية ودولية، اضطر للتراجع عن إعلانه العشوائي وخطوته غير المحسوبة التي أساءت إلى قضيتنا الجنوبية وعدالتها".

    المخرج الأوحد

    وأشار زيد "لهذا لم يبق أمام الانتقالي سوى الاستماع إلى رأي حلفائه في التحالف، وأن يلتزم بخطوط اللعبة، ومن هنا يبقى أمامه مخرج فقط وهو السعي مع التحالف العربي لتنفيذ اتفاق الرياض، خاصة وأن المملكة العربية السعودية والإمارات هما من رعى هذا الاتفاق، تحت مظلة العلم اليمني ومضامين دستورالدولة اليمنية، واليوم أصبح هدف الانتقالي واضحا وهو الدخول في شراكة في حكومة كفاءات يمنية كما يسميها، الإغداق ببعض المناصب في السلطات المحلية والأمنية واستيعاب تركة الإمارات الثقيلة وهي القوات التي رعتها أثناء تواجدها في الجنوب".

    تناقضات واضحة

    من جانبه قال عبد العزيز قاسم، القيادي بالحراك الجنوبي، "المجلس الانتقالي ليست المرة الأولى التي يعلن عن قرارات ويتراجع عنها، إن لم يكن قد ألغاها أو عجزعن تنفيذها هذا من جهة، ثم إن التناقضات الواضحة في خطوات المجلس السياسية وتحالفاته وعلاقاته غير مستقرة، ولا يمكن بناء موقف ثابت تجاه مساره، لكن وبكل تأكيد كل هذه القفزات التي يقدم عليها بين الحين والأخر تقلص من حضوره وتفقده الكثير من وزنه ومستقبله السياسي، غير أن الواضح وما نستطع تأكيده، هو أن المجلس الانتقالي،لا يبدو هو من يقرر أو يفكر بصورة ذاتية ومستقلة، فلا تخلوا قراراته الارتجالية من دفع خلفي لجهات خفية، تدفعه لاتخاذ خطوات وقرارات غير محسوبة ومدروسة مثل خطوة الإدارة الذاتية الأخيرة والتي تراجع عنها مؤخرا بعد بيان التحالف ومجلس الأمن".

     

    مكاسب ضائعة

    وأضاف القيادي بالحراك  لـ"سبوتنيك" من الأهمية بمكان، "معرفة طبيعة الوضع برمته وماهي قدرات وإمكانيات الانتقالي لتجاوز الواقع، وبكل تأكيد غير قادر على الانفراد باستقلالية القرار بعيدا عن دور التحالف، لأن التحالف هو المتحكم في خيوط الانتقالي والشرعية معا، التراجع بكل تأكيد يفقد ثقة الشعب به إن لم يكن قد فقدها، وهناك شيء مهم يمكن ملاحظته في مسار وخطوات الانتقالي وهو عدم الانضباط والتناغم في خطابه السياسي والإعلامي، وهناك جهة خفية ربما يكون تيار في النظام السابق يعمل على، دفعه لاتخاذ قرارات وخطوات، بهدف خلق إرباك في المناطق الجنوبية، وترك فراغ تحاول الدولة العميقة السابقة استغلاله لتكون بديلا أو خيارا افضل لدى التحالف".

    وأكد قاسم أن الواقع معقد، وكل الفرص والخطوات استنفذها الانتقالي ولم يحقق أي تقدم أو مكسب في كل خطواته، حتى اتفاق الرياض الذي اعتبره مكسب سياسي لم يحقق له شي على أرض الواقع.

    ليست المرة الأولى

    © REUTERS / POOL
    بومبيو يقول إن أمريكا قلقة من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن الإدارة الذاتية
    وقال اللواء عبد الله الجفري، الخبير الاستراتيجي في العاصمة صنعاء، باليمن في تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك"، "إن البيان الذي أصدره المجلس الانتقالي الجنوبي لا يقدم ولا يؤخر وهذا المجلس عبارة عن أداة بيد الإمارات وتستخدمه كورقة ضغط حال حدوث أي مستجدات على الساحة اليمنية، وما قام به الانتقالي ليس أول مرة، بل حدث ذلك في يناير/ كانون الثاني 2018 ، عندما أعلنوا النفير العام وطردوا ما يسمى بالشرعية من عدن ووصلوا إلى قصر المعاشيق وتوقفوا عند بوابته ثم أتاهم اتصال من الخارج وانسحبوا، لأنهم لا يمتلكون إرادة حقيقية".

    وأضاف الخبير الاستراتيجي، "نحن لا نكترث لمثل هذه البيانات غير المدروسة والغير صادرة عن إرادة شعبية ووطنية مستقلة، الأمر لا يخرج عن صراعات إقليمية للسيطرة على عدن وإزاحة الخصوم السياسيين، وعندما شعرت الإمارات بأن الانتقالي سيحترق بعد الكارثة الأخيرة والخسائر التي تسببت فيها السيول والأمطار، فأوحت إلى الانتقالي بإصدار هذا البيان من أجل تهدئة الناس في عدن، وما يحدث هو من الأمور التي كنا نتوقعها".

    أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن الحكم الذاتي وحالة الطوارئ في المناطق التي يسيطر عليها في جنوب البلاد، وقال المجلس في بيان له "إن الحكومة اليمنية لم تفعل شيئا بعد اتفاق لتقاسم السلطة خاصة لتحسين الأوضاع المعيشية للمدنيين والعسكريين".

    وشهدت عدن العام الماضي قتالا عنيفا بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي  وقوات تابعة للحكومة الشرعية راح ضحيتها العشرات قبل أن يوقعوا لاحقا على اتفاق سلام في نوفمبر/ تشرين الثاني.

    وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان نشرته على حسابها على تويتر  بعد إعلان الإدارة الذاتية من الانتقالي قبل تراجعه مؤخرا إنّ "إعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي عن نيته إنشاء إدارة جنوبية هو استئناف لتمرده المسلح... وإعلان رفضه وانسحابه الكامل من اتفاق الرياض".

    وأضافت: "المجلس الانتقالي المزعوم سيتحمل وحده العواقب الخطيرة والكارثية لمثل هذا الإعلان".

    وتأسس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن في 11 مايو/أيار 2017 من قبل سياسيين ومسؤولين قبليين وعسكريين في عدن، ثاني كبرى مدن البلاد.

    وأعلن وقتها عيدروس الزبيدي، محافظ عدن السابق، في كلمة بثها التلفزيون المحلي وإلى جانبه العلم السابق لجمهورية اليمن الجنوبي، عن قرار يقضي بقيام مجلس انتقالي جنوبي برئاسته أطلق عليه اسم "هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي".

    وقال الزبيدي إن الهيئة، التي تضم 26 عضوا، بينهم محافظو خمس مدن جنوبية واثنين من الوزراء في الحكومة اليمنية، ستتولى إدارة و تمثيل المحافظات الجنوبية داخليا وخارجيا، وأعلنت حكومة هادي عن معارضتها لتشكيل هذا المجلس.

    ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة، إذ تقول إن ما يقرب من 80% من إجمالي السكان -أي 24.1 مليون إنسان- بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية.

    وكان التحالف أعلن عن وقف لإطلاق النار في الجبهات مع الحوثيين في التاسع من 9 أبريل/نيسان، دعما لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ خمس سنوات ولتهيئة الأجواء لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وقام بتمديده لمدة 30 يوما مع حلول شهر رمضان.

    انظر أيضا:

    بيان من المبعوث الأممي في اليمن بشأن إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي
    بومبيو يقول إن أمريكا قلقة من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن الإدارة الذاتية
    بوغدانوف يبحث هاتفيا مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الوضع في جنوب اليمن
    الكلمات الدلالية:
    المجلس الانتقالي الجنوبي, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الصبيان ريكو ماتسوي، 8 سنوات، ويايا ماتسوي، 12 عاما، يعرضان رسومات على شرفة منزلهما في طوكيو، اليابان 23 أبريل 2020
    أطفال الحجر الصحي يوجهون رسالة إلى عالم كورونا
    بومبيو وجد اللحظة المناسبة لإسقاط مادورو
    بومبيو وجد اللحظة المناسبة لإسقاط مادورو
    إنفوجرافيك... 6 طرق مدهشة للاستيقاظ في سحور رمضان
    6 طرق للاستيقاظ في سحور رمضان
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك