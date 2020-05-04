جمال عبد الناصر في رد على تغريدة لحساب "إسرائيل بالعربية"

تلقى الشارع المصري تغريدة نشرها حساب "إسرائيل بالعربية"، حول المهندس المعماري الذي بنى برج القاهرة بغضب واسع بعد أن نسبته التغريدة لدينه وليس لوطنه مصر.

ونشر حساب "إسرائيل بالعربية" على "تويتر" تغريدة جاء فيها: "برج القاهرة من تصميم وبناء معماري يهودي"، وأضافت التغريدة في كلماتها أنه لا يوجد مواطن في مصر لا يعرف برج القاهرة، منوهة إلى أنه "ما لا يعرفه كثيرون أن من صمم ونفذ هذا البرج هو المهندس اليهودي المصري نعوم شبيب، الذي يعد من أهم رواد العمارة المصرية الحديثة".

«برج القاهرة» من تصميم وبناء معماري يهودي..

لا يوجد مواطن مصري أو زائر إلى مصر لا يعرف برج القاهرة وهو أحد أهم معالم العاصمة المصرية، ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن من صمم ونفذ هذا البرج هو المهندس اليهودي المصري نعوم شبيب، الذي يعد من أهم رواد العمارة المصرية الحديثة. pic.twitter.com/RNxOc7vjeb — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 4, 2020

ولم تمض دقائق على نشر التغريدة ليأتي الرد سريعا من الشارع المصري، على لسان رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع" المصرية، خالد صلاح، الذي قال: "إذاً شكرا لـجمال عبد الناصر، الذي لم يميز الناس على أساس الدين ويقول هذا مسلم وهذا يهودي، استمرار إسرائيل في تصنيف الناس دينيا وطائفيا هو الخطر الأكبر وأساس الجهل والدم في العالم".

إذن:

شكراً لجمال عبد الناصر الذي لم يميز الناس على أساس الدين ويقول هذا مسلم وهذا يهودي

استمرار إسرائيل فى تصنيف الناس دينيا وطائفياً هو الخطر الأكبر وأساس الجهل والدم فى العالم

هذا مهندس مصري تعلم فى جامعة القاهرة ولم يتعرض للتمييز

التمييز وصل مع وصول الصهيونية إلى الشرق الأوسط https://t.co/acU2ASRfVn — Khaled Salah (@Youm7Khaled) May 4, 2020

وعلق حساب آخر قائلا: "يظل مصري بغض النظر عن ديانته، لِم تصرون على التمييز العنصري في ذات الوقت تنادون بالسلام؟".

✍🏻 يظل مصري بغض النظر عن ديانته ،

لِم تصرون على التمييز العنصري في ذات الوقت تنادون بالسلام ؟! — 𐩱𐩢𐩣𐩵 𐩱𐩡𐩨𐩥𐩮 (@ahmedalbous) May 4, 2020

وعلق حساب آخر يحمل اسم "مهندس عطاء"، في تغريدة أخرى "وما علاقتكم به هو مصري ولا هو اشتكى لكم ما أخذ الأجر. الباقي تقولون إللي بنى الأهرام يهودي واللي بنى سفينة نوح يهودي".

وما علاقتكم به هو مصرى

ولا هو اشتكى لكم ما أخذ الأجر

الباقى تقولون إللى بنى الأهرام يهودى واللى بنى سفينة نوح يهودى — مهندس عطاء (@aaf951) May 4, 2020

يشار إلى أن برج القاهرة أو "برج الجزيرة"، بني بين عامي 1956 و1961، مكون من خرسانة مسلحة تأخذ تصميم زهر اللوتس المصرية، وهو من تصميم المهندس نعوم شبيب، ويقع في قلب القاهرة على جزيرة الزمالك بنهر النيل.

ويصل ارتفاع البرج إلى 187 متراً وهو أعلى من الهرم الأكبر بالجيزة بحوالي 43 مترا، يوجد على قمته مطعما سياحيا قائم على منصة دوارة تدور برواد المطعم ليروا معالم القاهرة الخلابة من كل الجوانب.