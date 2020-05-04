السعودية تخصص 500 مليون ريال للأبحاث المتعلقة بكورونا المستجد

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، أنها تتعهد بتخصيص 500 مليون ريال للجهود العالمية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، أن المملكة خصصت نصف مليار ريال للأبحاث المتعلقة بكورونا.

وأضاف، بحسب صحيفة "سبق"، أن هناك حاجة لضمان تطوير أدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات وتوفيرها عالميا.

يذكر أن المفوضية الأوربية أطلقت اليوم حملة لتمويل مكافحة تفشي كورونا.

وسجلت السعودية، اليوم الاثنين، أعلى معدل إصابات يومي بعدوى فيروس "كورونا"، حيث ازدادت الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 28 ألف حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، إن البلاد "شهدت 1645 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 28656 شخصا، منهم 19% من السعوديين و81% من غير السعوديين".

ولفت العبد العالي، إلى أن 13% من الحالات الجديدة سجلت لدى إناث و87% لدى ذكور، وذكر أن 23989 من الحالات المسجلة تعتبر نشطة ومنها 143 تعد حرجة.