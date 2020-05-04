"غير مقبول"... بيان مصري عاجل بعد أنباء فض قوات الأمن الكويتية احتجاجات للعمالة المخالفة

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" بيان السفارة المصرية في الكويت، والذي قالت فيه: "تابعت السفارة الأحداث المؤسفة التي شهدها مركزا الإيواء منطقة كبد وجليب الشيوخ مساء أمس 3 مايو".

وتابعت قائلة "تؤكد السفارة أن هذه التصرفات غير مقبولة بأي حال من الأحوال، وتعرب السفارة عن تقديرها لحسن تعامل السلطات الكويتية مع الموقف، وأكدت السفارة على ثقتها الكبيرة في حكمة الأخوة بوزارة الداخلية".

وأشارت السفارة إلى أنه تم إيفاد مسؤولي القنصلية مساء أمس لمدرسة سلمى بنت حمزة بجليب الشيوخ للقاء ممثلين عن أبناء الجالية المقيمين بمركز الإيواء، بحضور الأخوة المسؤولين الكويتيين، وقد تمت دعوة أبناء الجالية للابتعاد عن أي مشاكل.

وتابعت السفارة قائلة "تم كذلك إحاطة أبناء الجالية المصرية بالتطورات ذات الصلة ببدء الرحلات المنتظرة لعودتهم إلى مصر خلال الأسبوع الجاري، مع إعادة التأكيد على استعداد السفير لاستقبال ممثلي مخالفي الإقامة في مقر السفارة في أي وقت، إلى جانب الزيارات التي قامت بها القنصلية لمراكز الإيواء خلال الفترة الماضية".

وقالت السفارة المصرية إنها تتابع مع المسؤولين الكويتين، ترتيبات تسيير رحلات طيران لمخالفي الإقامة، التي قدمها الجانب الكويتي نهاية السبوع الماضي.

ولفتت السفارة إلى أنه سيتم تسيير رحلتين هذا الأسبوع للسيدات والأطفال وكبار السن، وسيتتبعها رحلات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأكدت السفارة أن السلطات المصرية تقوم بتجهيز أماكن للحجر الصحي للعائدين من مخالفي الإقامة، بما يتوافق مع طلباتهم وظروفهم.

وطالبت السفارة في البيان "أبناء الجالية المصرية المقيمين في مراكز الإيواء الالتزام الكامل بالتعليمات، التي تصدرها السلطات الأمنية الكويتية، وعدم الانسياق وراء مثيري الشغب ومروجي الإشاعات".

ونقلت كذلك صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر كويتية تأكيده أن هناك تعاون كويتي مصري لبدء تسيير رحلتين يوميا بدءا من الغد الثلاثاء لإجلاء العمالة المصرية المخالفة.

كما نقلت الصحيفة الكويتية عن السفير المصري لدى الكويت، طارق القوني، قوله إن رحلات إجلاء مخالفي قانون الإقامة في البلاد من الجالية المصرية ستبدأ خلال الأسبوع الجاري.

وقال السفير القوني إن رحلات الإجلاء هذه ستخصص أولاها للنساء والأطفال من نزلاء مراكز إيواء المخالفين لتتوالى خلال الأيام المقبلة لنقل جميع المخالفين.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت أن قوات الأمن التابعة لها قامت بفض شغب، قام به عدد من أفراد الجالية المصرية الموجودين في مراكز الإيواء المخصصة لهم، مطالبة السلطات المصرية بالاستجابة لطلب عودتهم إلى بلادهم.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، مشيرة إلى أن الداخلية الكويتية أصدرت بيانا صحفيا، اليوم الأحد، قالت فيه: "فور حدوث الشغب والفوضى تدخل رجال الأمن وتم ضبط عددا منهم وتم تحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

ولفت البيان إلى أن ممثلين من سفارة جمهورية مصر العربية حضروا إبلاغ رعاياهم بأن السفارة ستبدأ بإعداد جداول رحلات العودة وإجلائهم إلى بلدهم هذا الأسبوع، وفق الإجراءات المتبعة الخاصة بعملية الإجلاء.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية إن السفارة المصرية تقدمت باعتذار عما صدر من أعمال شغب داخل مواقع الإيواء وأكدت أنها ستتخذ إجراءات جادة لحل هذه المشكلة.

وأضافت الوزارة: "التعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة وتنص على التعامل بحزم مع مثيري الشغب مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بالفوضى أو بتجاوز القانون، كما حثت جميع المخالفين في مراكز الإيواء على الالتزام بالقانون مؤكدة أنها ستتخذ أقصى الإجراءات القانونية المتبعة مع المخالفين للقوانين".

وفي 30 مارس/ أذار الماضي، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، قرارا يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم وكذلك دون تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).