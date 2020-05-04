الأردن: لا إصابات بكورونا لليوم السابع على التوالي

أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، اليوم الاثنين، أنه ولليوم السابع على التوالي لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" داخل حدود المملكة، لكنه أشار إلى أن هناك 4 حالات تم تسجيلها لقادمين من الخارج، 3 منهم أردنيون وواحد من جنسية عربية، بالإضافة إلى ذلك تم تسجيل 3 حالات شفاء.

وقال جاب: "لليوم السابع لم تسجل أي حالة داخل حدود المملكة لكن هنالك 4 حالات تم تسجيلها لقادمين من الخارج، 3 منهم أردنيون وواحد من جنسية عربية، كذلك تم تسجيل 3 حالات شفاء. يصبح عدد الحالات الكلي 465 حالة، والحالات التي بقيت تحت العلاج في المستشفيات 64 حالة".

وأعلن وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق الحموري، يوم أمس، فتح جميع القطاعات الاقتصادية التي لم يكن قد سمح لها بالعمل بشكل كامل في السابق والسماح لها بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية اعتبارا من الأربعاء المقبل، شريطة أن لا تقل نسبة العمالة الأردنية عن 75% في هذه القطاعات والمنشآت.

جابر: صفر حالة لليوم السابع على التوالي.. وضغوط تمارس علينا للتنازل عن إجراءات تصب في مصلحة المواطن#الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/7j6oc8OJyU — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) May 4, 2020

​إلا أن الحموري أشار إلى أنه تقرر تأجيل النظر في عمل المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة والجامعات والكليات والمعاهد والمراكز الثقافية والتدريبية صالات المطاعم والمقاهي والاكتفاء بتقديم الخدمات بالمناولة وخدمات التوصيل، المسابح العامة ونوادي الرياضية والحمامات الشرقية ودور العبادة وصالات الأفراح ومدن الألعاب والأماكن الترفيهية، ودور السينما ومنشآت تنظيم الحفلات والمهرجانات والمعارض.

وأعلنت الحكومة الأردنية منذ يوم 14 مارس/ آذار الماضي مجموعة إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، كان من بينها تعطيل المدارس والجامعات وإغلاق الأماكن السياحية ووقف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها. كما تعطيل جميع المؤسسات في الأردن إلا من تتطلب طبيعة عمله الخروج، ويتزود الأردنيون منذ ذلك الحين بحاجاتهم الأساسية عبر شراء ما يحتاجونه مشياً على الأقدام وفي مناطق سكنهم فقط.