تسجيل
20:20 GMT04 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    قوات الوفاق الوطني الليبية في طرابلس

    ما حقيقة رفض الجنوب تفويض الجيش الليبي وتمسكه بـ"الوفاق"؟

    © AFP 2020 / MAHMUD TURKIA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104406/77/1044067792_0:0:3072:1729_1200x675_80_0_0_439c0f9c97f96b7202176bef092dc169.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202005041045347370-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%87-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%9F/

    حالة من التباين سيطرت على المشهد الليبي خلال الأيام الماضية بشأن موقف الجنوب الليبي من التطورات الأخيرة على الساحة.

    الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر يتوجه إلى العاصمة طرابلس
    © REUTERS / REUTERS TV
    "تفويض الجيش"... الأعلى للقبائل والبرلمان في ليبيا يدرسان الموقف
    بعض البيانات التي تم تداولها أشارت إلى رفض المجلس العسكري لمدينة مرزق لتفويض الجيش الليبي، والتمسك باتفاق الصخيرات الذي أفرز حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

    على الجانب الأخر أكدت مصادر رسمية وقبلية من الجنوب الليبي، أن الموقف الصادر عن أحد الأشخاص الذي تحدث على أساس أنه يمثل الجنوب الليبي غير حقيقية.

    حيث نفى مفتاح أبو خليل عميد بلدية الكفرة وجود أي تغيرات في الجنوب الليبي تجاه الجيش أو البرلمان.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن المواقف في الجنوب ثابتة ولم تتغير.

    وأوضح أن البيان الصادر والذي تم ترويجه على أنه من مرزق صادر عن فرد من "التبو" مرتبط بالجماعات الإرهابية التشادية، وبوكو حرام النيجيرية.

    وشدد على أن القيادات العسكرية والقبلية والشعبية في ليبيا مواقفها ثابتة من الجيش الليبي والبرلمان ولا علاقة لها بالبيان الذي صدر عن فرد وروجته حكومة الوفاق على أنه صادر عن مدينة مرزق.

    مصادر قبلية من الجنوب طلبت عدم ذكر اسمها أكدت أن الجنوب لم يحدث به أي تغيرات، وأن مواقف العناصر المنتمية للعصابات والجماعات الإرهابية حاولت إثارة البلبلة في الجنوب من خلال البيان الذي لا يعبر عن أي أحد في الجنوب الذي ساند عمليات الجيش الليبي منذ البداية.

    المصادر أوضحت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن بعض التباينات قد تكون بشأن التمسك بالقيادة السياسية الممثلة في البرلمان أو تولية الجيش لزمام الأمور، إلا أن الأمور لم تصل إلى حد الاختلاف على أي من الأجسام السياسية والعسكرية، حيث تؤكد القبائل وجموع الشعب مساندتهم للقوات المسلحة الليبية فيما تقوم به من محاربة العمليات الإرهابية، وبسيط السيطرة والاستقرار، وكذلك البرلمان الليبي السلطة السياسية المنتخبة من قبل الشعب.

    وأكد المصدر أن إهمال الجنوب لسنوات عدة خلال الفترات الماضية أدى إلى تجنيد الكثير من المرتزقة، حيث شهد الجنوب السنوات الماضية عمليات قتل وسرقة وحرق للمنازل بشكل كبير خاصة مدينة مرزق.

    موقف القبائل

    فيما يتعلق بموقف القبائل التي تمثل الجنوب والشرق،  قال الشيخ سنوسي الحليق نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا والذي يضم غالبية القبائل الليبية باستثناء مصراته وطرابلس، إن التفويض جاء من الشعب والقبائل باستثناء المناطق الغربية التي تدور فيها الاشتباكات، إلا أن هذا التفويض يجب دعمه من البرلمان والمجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، ومن ثم تكوين حكومة وحدة وطنية.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الاتجاه الثاني المتمثل في إعلان خارطة الطريق التي أعلنهاالمستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان، وأنها لا تتعارض مع التفويض الشعبي، ويمكن التوافق بينهما.

    ويرى الحليق أن دعم الدول الداعمة للاستقرار للخطة بات مهما، وكذلك فيما يتعلق بالموقف الدولي، خاصة في ظلة ضرورة دعم المجتمع الدولي للتفويض.

    بيان الوفاق

    على الجانب الأخر قال فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الليبية في بيان نشر على صفحة الحكومة: "تابعنا بكل اعتزاز المواقف المشرفة التي أعلنها أهلنا في الجنوب، الرافضة للحكم العسكري، المتمسكة بالشرعية والدولة المدنية الديمقراطية، وما عبروا عنه في بياناتهم المختلفة من إدانة للعدوان الغاشم على طرابلس عاصمة كل الليبيين، وتضامنهم مع أهالي المدن والمناطق الليبية الذين يتعرضون يومياً للاعتداءات والانتهاكات".

    وأضاف في بيانه: "تحية تقدير لأهالينا هناك فهم دائماً أصحاب حكمة وأهل مروءة وسلام، وهم الضامن الحقيقي لاستعادة الأمن والاستقرار في كامل البلاد".

    وتابع البيان: "وإذا كان هناك تقصيرا تجاه جنوبنا الحبيب فعلينا معاً تداركه، والجميع يدرك بأن أوضاع الجنوب كان لها أولوية في برامجنا، وكانت في قلب الإصلاحات الاقتصادية ومشاريع إعادة الإعمار، كما وُضعت ترتيبات مالية استثنائية لتنمية مناطق الجنوب المختلفة من خلال البلديات وفقاً للمتاح من موارد، ولكن جاء العدوان الغاشم ليعيدنا خطوات إلى الوراء، ليؤثر سلباً على مخططاتنا ومشاريعنا ليس في الجنوب فقط بل في مختلف مناطق البلاد، والحمد لله وبفضل قواتنا الباسلة وتضحيات أبناءنا، ها هي البشائر تلوح في الأفق بهزيمة المشروع الانقلابي والعودة القريبة لمسار التنمية والبناء".

    كان قائد قوات الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أعلن في وقت سابق، إسقاط اتفاق الصخيرات الموقع في 2015 واصفا إياه بأنه "مشبوه ودمر البلاد"، مؤكداً على قبول إرادة الشعب الليبي في تفويض القيادة العامة للجيش الوطني تولي زمام شؤون البلاد.

    وتضمن الاتفاق منح صلاحيات رئيس الحكومة لمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني وعلى رأسها قيادة الجيش والقوات المسلحة، وبدء مرحلة انتقال جديدة تستمر 18 شهرا وفي حال عدم انتهاء الحكومة من مهامها يتم تمديد المدة 6 أشهر إضافية.

    وينص الاتفاق أيضاً على تشكيل المجلس الأعلى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام الجديد والإبقاء على مجلس النواب الليبي المنتخب في حزيران/ يونيو 2014، والذي يرأسه عقيلة صالح.

    وينفذ الجيش الوطني الليبي، منذ نيسان/أبريل 2019، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس العاصمة، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها برئاسة فائز السراج، والتي تشكلت بموجب الاتفاق السياسي.

    انظر أيضا:

    محلل سياسي ليبي: حكومة الوفاق يمكن أن توافق على هدنة ولكن بشروط
    حكومة الوفاق تؤكد تعرض قواتها لهجوم بغاز الأعصاب جنوب طرابلس
    سلاح الجو الليبي التابع لقوات الوفاق يستهدف آليات وأفراد تابعين لحفتر غربي البلاد
    حكومة الوفاق: انقسام الكبار في مجلس الأمن يؤثر في دور البعثة الأممية
    وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية يشن هجوما حادا على دولة الإمارات
    تجدد الاشتباكات في ليبيا ومقتل مدنيين: قوات الوفاق تشن غارات والجيش يقصف بالصواريخ
    الكلمات الدلالية:
    الجيش الليبي, حكومة الوفاق, فايز السراج, حفتر, القبائل الليبية, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الصبيان ريكو ماتسوي، 8 سنوات، ويايا ماتسوي، 12 عاما، يعرضان رسومات على شرفة منزلهما في طوكيو، اليابان 23 أبريل 2020
    أطفال الحجر الصحي يوجهون رسالة إلى عالم كورونا
    بومبيو وجد اللحظة المناسبة لإسقاط مادورو
    بومبيو وجد اللحظة المناسبة لإسقاط مادورو
    إنفوجرافيك... 6 طرق مدهشة للاستيقاظ في سحور رمضان
    6 طرق للاستيقاظ في سحور رمضان
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك