مباحثات (أمريكية - داعشية) في سجن "الصناعة" شرقي سوريا

دخلت مساء اليوم، الإثنين، 3 سيارات نوع "همر" تقل فريقا أمريكيا إلى أحد سجون "داعش" في مدينة الحسكة السورية فيما يبدو أنه جولة مناقشات بين الطرفين للوقوف على أسباب الاستعصاءات المتكررة التي يقوم بها أفراد التنظيم من نزلاء السجن.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" بمحافظة الحسكة بأن أكثر من 100 مسلح من تنظيم "قسد" الخاضع للجيش الأمريكي، قام مساء اليوم الأثنين 4 أيار/ مايو، بتطويق (المعهد الصناعي والثانوية الصناعية) الذي حوله الاحتلال الأمريكي والميلشيات الكردية التابعة له إلى سجن لإرهابيي تنظيم "داعش" في الجهة الجنوبية من حي غويران بمدينة الحسكة.

وأضاف المراسل بأن المسلحين الأكراد، وجميعهم من الملثمين، قاموا بإغلاق الطرق المؤدية لموقع السجن بالقرب من دوار الباسل، ليتبين لاحقا بأنهم بصدد تأمين الطريق لثلاثة سيارات من نوع "همر" أمريكية وصلت إلى المنطقة قبل أن تدخل إلى السجن، وسط تحليق كثيف للطيران الأمريكي في سماء المدينة.

وأردف المراسل بأنه على ما يبدو بأن القوات الأمريكية تجري مفاوضات داخل المعتقل مع السجناء الذين حاولوا إجراء أكثر من محاولة للعصيان الجماعي.

وأوضح المراسل بأن حي غويران بمدينة الحسكة يضم أكبر سجن ومعتقل لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في العالم وهو مبنى السجن المركزي الحكومي الذي يسيطر عليه تنظيم "قسد" والاحتلال الأمريكي منذ صيف عام 2006، بعد اشتباكات مع الجيش العربي السوري.

ويضم "سجن غويران المركزي" ما يقارب 5000 معتقل من عناصر تنظيم "داعش" من 54 دولة حول العالم، حيث ترفض هذه الدول إعادتهم إلى بلدانهم.