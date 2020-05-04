رئيس الانتقالي يكشف أسباب إعلان "الإدارة الذاتية" للجنوب في اليمن

أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم الاثنين، المضي في إجراءات إعلان الإدارة الذاتية للعاصمة المؤقتة عدن وبعض محافظات الجنوب، داعياً إلى الالتفاف حول قيادة المجلس لتنفيذه.

القاهرة- سبوتنيك. وقال الزُبيدي، في خطاب بثه موقع المجلس، بمناسبة الذكرى الثالثة لـ"إعلان عدن التاريخي"، الذي فوضه بتشكيل مجلس سياسي جنوبي:

"مسؤولية إنقاذ الشعب وحمايته والحفاظ على منجزات ثورته وانتصاراته وضمان مستقبله الآمن، تقع على عاتقنا جميعاً، لذلك فإنني أدعوكم إلى الالتفاف حول قيادة المجلس لتنفيذ إجراءات الإدارة الذاتية للجنوب".

وأضاف "لقد وجهنا الإدارة الذاتية للعمل المتسارع وبوتيرة عالية من خلال اللجان المختصة والسلطات المحلية في عدن وسائر محافظات الجنوب للعمل على احتواء وباء كورونا المستجد، ومحاصرته ومنع انتشاره".

وأشار إلى "أن الوقاية من الوباء لن تتحقق دون التعاون التام من قبل كافة المواطنين والتزامهم بالإجراءات الاحترازية المعلنة".

وبرر الزُبيدي، إعلان المجلس الإدارة الذاتية لبعض محافظات الجنوب، بـ"تزايد مخاوف انتشار وباء كورونا المستجد، ووقوع كارثة السيول وما خلفته من دمار هائل ومؤسف طال كافة مقومات الحياة في عدن، وعرقلة الحكومة اليمنية تنفيذ اتفاق الرياض وغيابها المتعمّد عن القيام بأي دور يلامس هموم الناس واحتياجاتهم".

ودعا رئيس "الانتقالي الجنوبي"، المجتمع الإقليمي والدولي والمنظمات الدولية والتحالف العربي إلى "تقديم الدعم العاجل لإسناد الجهود من أجل التغلب على هذه الجائحة".

وناشد الزُبيدي "المساعدة في رفع أضرار ومخلفات السيول والفيضانات التي اجتاحت عدن مؤخراً وخلَّفت أضراراً جسيمة في الأرواح والممتلكات، وتعويض المتضررين جرّاء تلك الفيضانات".

وأكد على "الشراكة الاستراتيجية المتينة مع دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في حماية الأمن القومي للمنطقة، والقضاء على خطر الإرهاب والتطرف فيها".

وأكد على "الحق المشروع والمكفول في استعادة حقوق شعبنا وقضيته العادلة والمشروعة كحق تقره إرادة الشعب، والقوانين والأعراف الدوليه، كون ذلك جزء أساسي في إرساء دعائم السلام وتأمين مضيق باب المندب وخليج عدن وخطوط الملاحة البحرية".