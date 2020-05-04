مصر... مجلس الوزراء يوضح إجراء أي تغيير على ساعات الحظر خلال شهر رمضان

يرى المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أنه لا يتوقع أي تغيير للوضع الحالي في الإجراءات المتعلقة بمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال سعد في تصريحات تلفزيونية، إنه سيتم استكمال شهر رمضان بنفس مواعيد الحظر والاشتراطات.

وأضاف سعد، أن ساعات الحظر والاشتراطات ستبقى كما هي حتى الآن، وربما يتضمن قرار مجلس الوزراء الذي سيصدر الخميس المقبل أشياء تتعلق بالفنادق وعودة الحركة إليها وفقا للمعايير التي وضعت.

وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن حالة تكدس المواطنين ما تزال موجودة تحديدا في الخدمات التي عادت من التوقف كالشهر العقاري.

وأشار سعد إلى أن هذا بسبب طبيعة هذا المرفق الذي يحاول وزير العدل تقليل التكدس فيه بتطبيق فترة مسائية، لكنها غير سارية حاليا مع إجراءات الحظر.