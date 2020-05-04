الرئيس الفلسطيني يجدد إعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوما بسبب استمرار تفشي كورونا

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الاثنين (الثلاثاء بالتوقيت المحلي)، حالة الطوارئ من جديد في الأراضي الفلسطينية تبدأ من يوم 5 مايو/أيار ولمدة ثلاثين يوما.