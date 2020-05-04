القبض على مواطن سعودي بتهمة نشر "تغريدات مسيئة"

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه تمت المتابعة الأمنية لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن حساب ينشر تغريدات مسيئة للمنطقة، وادعاءات بالتطرف واعتناق الأفكار الهدامة.



وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، إلى أن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هوية صاحب الحساب وهو مواطن، في العقد الثالث من العمر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

شرطة #القصيم : إيقاف مواطن ينشر تغريدات مسيئة للمنطقة وادعاءاتٍ بالتطرف واعتناق الأفكار الهدامة.https://t.co/F8gPgxZKQ5#واس_عام — واس العام (@SPAregions) May 4, 2020

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، أن المواطن صاحب الحساب جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.

كانت شرطة منطقة القصيم، أعلنت يوم السبت، إيقاف صاحب حساب إخباري على مواقع التواصل الاجتماعي، يروج شائعات تتعلق بالإجراءات والتدابير المتخذة للحد والوقاية من انتشار كورونا، وادعاءات بتغيير فترات منع التجول.