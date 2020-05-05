التحالف العربي: خروقات الحوثيين لوقف إطلاق النار بلغت 2399 خرقا

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أن "خروقات الميليشيات الحوثية لوقف إطلاق النار لـ24 ساعة الماضية بلغت 83 خرقا".

وأضاف التحالف في بيان نقلته قناة "الإخبارية" السعودية، أن "خروقات الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار بلغت 2399 خرقا منذ بدء وقف إطلاق النار في اليمن".

وأشار التحالف إلى أن "الخروقات شملت الأعمال العسكرية العدائية باستخدام أسلحة وصواريخ".

#التحالف: اختراقات الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار لـ24 ساعة الماضية بلغت 83 اختراقاً#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) May 4, 2020

وشدد التحالف على استمرار التزامه بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن.

وأعلن التحالف العربي تمديد وقف إطلاق النار المعلن من جانبه، لمدة شهر اعتبارا من الخميس 23 أبريل/نيسان الماضي.

وتتبادل جماعة "أنصار الله" الحوثيين والتحالف العربي الاتهامات بشأن خرق وقف إطلاق النار، ويعلن كل منهما كل يوم عن ارتكاب الطرف الآخر لعدد كبير من الخروقات للهدنة المعلنة.

#التحالف: اختراقات الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار بلغت 2399 اخترقاً#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) May 4, 2020

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.