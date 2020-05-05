مدير عام الطيران المدني السوري: العمل متواصل لإعادة العالقين بالخارج

وصلت إلى مطار دمشق الدولي مساء أمس طائرة تابعة للسورية للطيران تقل أكثر من 250 سوريا من العالقين في الخارج قادمة من مطار الشارقة في الإمارات العربية المتحدة وذلك تنفيذا لقرارات الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19).

وقال المدير العام للمؤسسة العامة للطيران المدني، المهندس باسم منصور، إن "الطائرة التي هبطت مساء أمس الاثنين تابعة لمؤسسة الطيران العربية السورية من طراز إيرباص 340 تقل 251 راكبا و6 أطفال، وتم نقلهم إلى مراكز الحجر في حافلات حيث سيبقون بها لمدة 14 يوما"، مؤكدا أنه سيتم

مواصلة الجهود حتى إعادة جميع السوريين العالقين في الخارج.

وأضاف منصور في تصريح لوكالة "سبوتنيك" "تمت تهيئة مركز حجر في مجمع صحارى العمالي"، وتابع:

الدفعة القادمة ستكون للمواطنين السوريين القادمين من الإمارات العربية المتحدة حيث وافتنا السفارة بأعداد الركاب الوافدين من أبو ظبي والتي بلغت 280 راكبا.

وتابع "هناك أعداد من المواطنين سيتم إعادتهم لاحقا"، موضحا أن هناك 2132 مواطنا سوريا في بيروت، و2571 في الكويت، و697 في بغداد، و923 في المنامة، و591 في نيودلهي، و678 في الخرطوم، و271 في القاهرة، و53 في باريس، و35 في دار السلام (تنزانيا)، و48 في برلين، و19 في عمان، و11 في فيينا، و29 في يريفان، و9 في براغ، و5 في مدريد، و3 في طوكيو، و2 في جاكرتا، ومواطن واحد في جنيف. بالإضافة إلى دفعة قادمة ستصل قوائم بأعدادها لاحقا".

واستطرد المدير العام للمؤسسة العامة للطيران المدني السوري موضحا:

بالنسبة للأعداد القليلة للركاب سيتجمعون في محطات قريبة تصل إليها السورية للطيران، فيما سيخضع جميع القادمين للحجر الصحي وفي حال وجود أية أعراض ستتابع حالاتهم بعد الحجر.

وأضاف "حاليا تقوم وزارة الصحة السورية بفحص القادمين إلى المطار بالحرارة لعزل أي حالة مباشرة".

وأردف منصور:"هناك خلية عمل تعمل في جميع المطارات السورية وجميع الرحلات تبرمج حاليا إلى مطار دمشق الدولي ومن الممكن أن نلجأ لاحقا إلى المطارات الأخرى بحسب المحطات المسجلة"، لافتا إلى أن الرحلة القادمة ستكون في العاشر من أيار/مايو الجاري من موسكو، والرحلة التي تليها ستكون من القاهرة لكن لم يحدد بعد موعدها، فيما سيتم إرسال رحلة مباشرة إلى الهند لنقل الأعداد الكبيرة من الطلاب السوريين فيها".

وختم بالقول "العمل مستمر لنقل كافة المواطنين السوريين الراغبين بالعودة إلى الوطن تبعا لقرار الحكومة الذي صدر مؤخرا بنقل جميع الرعايا السوريين إلى أرض الوطن مع اتخاذ الإجراءات الصحية الاحترازية الكاملة لضمان عدم انتشار الوباء في حال وجود أية إصابة بين القادمين".

يذكر أن عدد الإصابات المسجلة بالوباء في سوريا، قد بلغ حتى الآن، 44 حالة شفي منها 27 وتوفي ثلاثة.