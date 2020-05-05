فصل من عمله بسبب "أذان المغرب"

قامت هيئة الإذاعة والتلفزيون في السودان بفصل المخرج بتلفزيون السودان الرسمي، محمد داوؤد كودي، بعد أن قام ببث أذان المغرب قبل آوانه بـ10دقائق.

ووفقا لموقع "النورس نيوز" أوضح المدير العام للهيئة لقمان أحمد، اليوم الثلاثاء، أن سبب الفصل هو بث الأذان قبل الموعد المحدد والتسبب في إفطار عدد كبير من الأسر السودانية.

وأدت الحادثة إلى ارتباك في موعد الإفطار، وأحدثت جدلا واسعا في البلاد، كما أثارت الواقعة ضجة واسعة بين السودانيين في منصات التواصل الاجتماعي، وطلب بعضهم فتوى حكم إفطارهم بناء على سماع الأذان.

ونشر التلفزيون السوداني، مساء الأحد (اليوم الذي تم تقديم الأذان فيه بعشر دقائق) اعتذارا رسميا للمواطنين السودانيين، مؤكدا أنه سيجري تحقيقا في الواقعة.