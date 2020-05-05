المجلس الأعلى للدفاع اللبناني: الأفضلية في العودة للبنانيين... والبحث عن حلول اقتصادية مستمر

أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم الثلاثاء، عن تمديد إجراءات التعبئة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا أسبوعين إضافيين مع التشدد في إجراءات الوقاية، وضبط الأوضاع الأمنية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بحق المخالفين والمعتدين على الأملاك العامة والخاصة.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، بعد اجتماع المجلس، إن "رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، استهل الاجتماع بعرض عن التدابير والإجراءات التي اتُخذت منذ إعلان تمديد التعبئة بتاريخ 27 نيسان/أبريل في إطار ​الوقاية​ من ​الكورونا​ وشدد على ضرورة ايلاء الأهمية للغلاء الذي يصيب السلع والمواد واتخاذ تدابير المراقبة وحماية المستهلكين".

ونقلت الرئاسة اللبنانية، في بيان اليوم الثلاثاء عن المجلس الأعلى للدفاع أن "دولة الرئيس دياب اقترح تمديد إعلان التعبئة العامة لمدة أسبوعين إضافيين".

المجلس الاعلى للدفاع: بعد المداولة والإستماع الى الوزراء المختصين وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية بشأن الوضع الأمني والإقتصادي والمعيشي منذ اعلان تمديد التعبئة، تقرر ضبط الاوضاع الامنية واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة بحق المخالفين والمعتدين على الاملاك العامة والخاصة — Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 5, 2020

وأوضح البيان أنه "بعد أن عرض مدير عام الأمن العام مسألة مسودة عودة اللبنانيين من الخارج تم التأكيد على اقتصار العودة على معيار الأفضلية والأولوية للبنانيين حصرًا".

المجلس الاعلى للدفاع: بعد ان عرض مدير عام الامن العام مسألة مسودة عودة اللبنانيين من الخارج تم التأكيد على اقتصار العودة على معيار الافضلية والاولوية للبنانيين حصراً — Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 5, 2020

ونبه وزير الاقتصاد في البيان إلى ضرورة ايجاد نوع من التوازن ما بين المستهلك والتاجر في ظل الأزمة المالية والاقتصادية وأنه يعمل على ايجاد حلول للحد من زيادة الأسعار على المواد الاساسية.

المجلس الاعلى للدفاع: في اطار الغلاء وزيادة اسعار السلع والمواد، اشار وزير الاقتصاد الى انه يجب التنبه الى ضرورة ايجاد نوع من التوازن ما بين المستهلك والتاجر في ظل الازمة المالية والاقتصادية وانه يعمل على ايجاد حلول للحد من زيادة الاسعار على المواد الاساسية — Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 5, 2020

وأكد وزير الصحة بدوره، بحسب البيان، أن هناك "عدم التزام تام من قبل المواطنين بالتدابير المتدرجة وأن لبنان ما زال في مرحلة خطر انتشار الوباء وبالتالي يتوجب الإبقاء على الضوابط".

المجلس الأعلى للدفاع: اطلع وزير الصحة الحضور على النتائج الميدانية للمسح الذي تم إطلاقه على صعيد الوطن والتي تبين أنها جيدة نسبيا وأكد أن هناك عدم التزام تام من قبل المواطنين بالتدابير المتدرجة وأن لبنان ما زال في مرحلة خطر انتشار الوباء وبالتالي يتوجب الإبقاء على الضوابط. — Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 5, 2020

وكانت قد انطلقت، يوم أمس الاثنين، المرحلة الثانية من خطة تخفيف التعبئة العامة، في لبنان، مع الحفاظ على التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن مذكرة صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات تشرح فيها شروط تطبيق المرحلة الثانية من تخفيف اجراءات التعبئة العامة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، يوم الأحد، أن عدد الحالات المثبتة في لبنان منذ 21 فبراير/شباط بلغ 737 إصابة.