ثلاث ضحايا من الحشد الشعبي نتيجة انفجار... والأمن العراقي يقتل ثلاثة "إرهابيين"

قتلت قوى الأمن العراقي ثلاثة "إرهابيين" في محافظة كركوك، في المقابل حصل انفجار وإطلاق نار أدى لوقوع ثلاث ضحايا من الحشد الشعبي.

ونشرت خلية الإعلام الأمني بياناً نقلته قناة "السومرية" قالت فيه: إن "قوة ضمن المقر المتقدم ل‍قيادة العمليات المشتركة منطقة غيده بمحافظة كركوك، تمكنت من قتل ثلاثة إرهابيين ".

ونوه البيان إلى "استشهاد أربعة مقاتلين بينهم ثلاثة من الحشد العشائري ومنتسب من الشرطة الاتحادية بإنفجار عبوة ناسفة وإطلاق نار مباشر في الرشاد".

في السايق كانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أعلنت، يوم أمس الاثنين، مقتل "أبو قسورة" القائد العسكري في تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) لقطاع غرب الأنبار و4 من التنظيم الإرهابي بانفجار بناية مفخخة غربي البلاد.