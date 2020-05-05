العراق يسير رحلتين استثنائيتين لإعادة العالقين في مصر والكويت

سير العراق، اليوم الثلاثاء، 5 آيار/مايو، رحلتين استثنائيتين الأولى برية إلى الكويت، والثانية جوية إلى مصر، لإعادة مواطنيه العالقين هناك.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيانين تلقتهما مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء، أن السفارة العراقية، لدى الكويت، وبالتنسيق مع محافظة البصرة أقصى جنوب البلاد، تسير رحلة استثنائية عن طريق البر لإعادة (73) مواطن.

وأضاف الصحاف، أن رحلة استثنائية هي 15 من نوعها حتى الآن، سيرتها سفارة جمهورية العراق، لدى القاهرة، متوجهة إلى بغداد، وعلى متنها 197 مسافرا، لافتاً إلى أن

رحلة إعادة المسافرين العالقين في مصر، تمت بالتعاون مع الخطوط الجوية العراقية.

وحتى الخميس 30 نيسان/إبريل، أكد متحدث الخارجية العراقية في تصريح لمراسلتنا، إعادة نحو 13836 مسافرا عراقيا، من العالقين في الخارج إلى البلاد، من خلال تنسيق الجهود المشتركة ما بين وزارتي الخارجية والنقل، والسفارات العراقية المنتشرة في عموم دول العالم، منذ بدء إجراءات الحظر الوقائي والإغلاق وتوقف الطيران، وأضاف الصحاف،

أن العراقيين الذين تم إعادتهم إلى البلاد، كانوا عالقين في أكثر من 19 دولة.

وأشار متحدث الخارجية العراقية، إلى أن عدد الرحلات الاستثنائية التي سيرت لإعادة العراقيين العالقين في الخارج، بلغ 70 رحلة جوية، ورحلتين بريتين، وذلك بالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية، والجهات المعنية في ساحات عمل بعثاتنا.

وأعلن مدير سلطة الطيران المدني في العراق، دريد يحيى، يوم الجمعة 10 أبريل/ نيسان الجاري، إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية عبر فتح الأجواء والمطارات العراقية لغرض عودة العراقيين العالقين في الخارج إلى البلاد.

يذكر أن وزير النقل وجه الناقل الوطني بتهيئة أسطوله لتنفيذ الرحلات الاستثنائية المباشرة وإعادة العراقيين الذين غادروا البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولم يتمكنوا من العودة بسبب إيقاف حركة الطيران وفق قرارات لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020.