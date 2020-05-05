سلطنة عمان توقع مع شركة هواوي مذكرة تفاهم لتسريع التحول الرقمي وتركيب شبكة الجيل الخامس

أعلنت وزارة الاتصالات العمانية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة هواوي الصينية بهدف تنسيق التعاون بين الجانبين لتسريع التحول الرقمي في السلطنة.

ونشرت وكالة الأنباء العمانية تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر جاء فيها: "وزارة التقنية والاتصالات وشركة هواوي توقعان مذكرة تفاهم بهدف تنسيق التعاون بين الجانبين لتسريع التحول الرقمي في السلطنة وبناء القدرات والتدريب في مجال تطبيقات الهواتف الذكية".

وزارة التقنية والاتصالات وشركة #هواوي توقعان مذكرة تفاهم بهدف تنسيق التعاون بين الجانبين لتسريع التحول الرقمي في السلطنة وبناء القدرات والتدريب في مجال تطبيقات الهواتف الذكية. pic.twitter.com/gzL7IyNyGo — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 5, 2020

​وقع المذكرة كل من الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي بوزارة التقنية والاتصالات وتشن بينغ، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في عمان.

وتنص المذكرة على التعاون طويل الأمد بين الشركة والوزارة لتقديم خدمات الحلول التقنية في مجال الذكاء الاصطناعي والسحابة الإلكترونية وتطبيقات الجيل الخامس للإنترنت.

وقال الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي للوكالة: "إن مذكرة التفاهم ستعمل على تمكين المواهب والمبتكرين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في السلطنة إذ أنه بموجب هذا الاتفاق سوف تستخدم الوزارة التقنية لتعزيز الخدمات الحكومية وتمكين الشركات الناشئة من النمو وتنمية المهارات والمعارف في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء السلطنة".

ومن جانبه أعرب تشين بينغ الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في عمان عن سعادته بتوسيع العلاقة مع وزارة التقنية والاتصالات، معربا عن أمله في المساهمة في التطور الرقمي بالسلطنة من خلال تطوير الخبرات والكوادر البشرية العمانية الذين سيكونون قادة المستقبل في السلطنة لدفع عجلة التطور التقني في المستقبل، بحسب الوكالة.