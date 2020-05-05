خبير عسكري: إذا أرادت إسرائيل أن تقاتل إيران فلتذهب إليها

قال الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، اللواء يحيى سليمان، اليوم الثلاثاء إن "الهجوم الإسرائيلي الأخير بات معتادا كجزء من استراتيجية كاملة لإضعاف الدولة السورية والموقف السوري الذي يمثل الردع العربي ووقفة الصمود في وجه العدوان الأمريكي الصهيوني، إذا تأكد بالدليل أن إسرائيل من قامت بالهجوم على تلك المواقع بحلب".

وأضاف سليمان في حديثه لـ"عالم سبوتنيك" أن "الأعمال العدوانية الإسرائيلية زادت كثافتها في الآونة الاخيرة توازيا مع أي تقدم للقوات السورية، فتريد إسرائيل أن تشد من أزر عملائها في المنطقة".

وأكد أنه "من الخطأ تماما تفسير ما يحدث بأن للإيرانيين مواقع في سوريا ، كما أن تبرير إسرائيل غير سليم بهذا الشأن فإذا أرادوا أن يقاتلوا إيران فليذهبوا إلى إيران لا عن طريق سوريا".

كانت وسائل الإعلام الرسمية السورية قالت إن وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري تصدت لهجوم صاروخي إسرائيلي على مركز أبحاث وقاعدة عسكرية في محافظة حلب بشمال البلاد، وذلك في خامس هجوم من نوعه خلال أسبوعين على أهداف يُشتبه بأنها إيرانية.

وقال الجيش السوري في بيان إن إسرائيل استهدفت مستودعات عسكرية في منطقة السفيرة بريف حلب الشرقي.

وكان التلفزيون الرسمي أشار في وقت سابق إلى استهداف مركز أبحاث، وقال الجيش إنه يعكف على تقييم الخسائر التي خلفها الهجوم.