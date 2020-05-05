أول حالة كورونا في مناطق سيطرة الحوثيين.. مات قبل إسعافه

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة صنعاء، طه المتوكل، اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف أول حالة مؤكدة مصابة بوباء كورونا في العاصمة صنعاء لمهاجر صومالي.

وقال المتوكل "وصلنا بلاغ عن وجود الحالة في أحد الفنادق بأمانة العاصمة يوم الأحد الماضي وتحركت على الفور فرق التقصي الوبائي إلى الفندق حيث كان المصاب متوفيا. تم أخذ عينة منه للفحص المخبري وأظهرت النتيجة أنه كان مصابا بفيروس كورونا المستجد، وكان لديه أمراض مزمنة بالفشل الكلوي والتهاب مزمن في الكبد".

#المسيرة_عاجل | وزير الصحة: وصلنا بلاغ عن وجود الحالة في أحد الفنادق بأمانة العاصمة يوم الأحد الماضي وتحركت على الفور فرق التقصي الوبائي إلى الفندق حيث كان المصاب متوفيا — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) May 5, 2020

وأضاف "قامت فرق التقصي الوبائي بالتحفظ على الجثمان وتم بعد ذلك تنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير للفندق الذي كان فيه وتم الحجر على المخالطين اللصيقين للحالة".

#المسيرة_عاجل | وزير الصحة: تم أخذ عينة من المتوفي الصومالي الجنسية للفحص المخبري وأظهرت النتيجة أنه كان مصابا بفيروس كورونا المستجد — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) May 5, 2020

وطالبت الوزارة جميع المواطنين بالالتزام بالإرشادات والإجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى بالمرض والحد من الاختلاط والتواجد في الأسواق العامة والمولات.