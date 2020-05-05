الإمارات: قواتنا المسلحة طرف مؤثر في المنطقة وأصبحت من أقوى جيوش العصر

وجه رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية تحية اعتزاز وفخر لأبناء الدولة العائدين من أرض اليمن.

وقال الرئيس الإماراتي في كلمة بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية "صدقتم ما عاهدتم الله والقيادة والوطن عليه، وشاركتم بكفاءة وفاعلية في إنجاح مهام قوات تحالف دعم الشرعية وقدمتم الجريح والشهيد فأثبتم ولاء وانتماء وشجاعة".

وتابع "قواتنا المسلحة ستظل على الدوام القوة الحارسة والدرع الحامية لعزة هذا البلد ورفعته".

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة وحاكم دبي، إن القوات المسلحة الإماراتية نالت درجة الامتياز بما هي مظلة الأمن والاستقرار وحصن السيادة.

وأضاف "ذكرى توحيد القوات المسلحة لها مكانة خاصة في خاطره ليس فقط لأنه عاش مقدمات عملية توحيد القوات المسلحة، وشارك في إجراءاتها، وواكب مراحلها، ومسار نموها وتقدمها، وإنما أيضاً لأنه نعم وأبناء الوطن بدورها الفعال في حياة بلادنا ومجتمعنا".

وقال ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، إن "قواتنا المسلحة كانت على مدى العقود الماضية، الأمين على سيادة دولة الإمارات وأمنها ومكتسباتها التنموية رغم كل الصراعات والحروب والأزمات والمخاطر التي مرت بها المنطقة".

وأضاف "قواتنا المسلحة كانت طرفاً مؤثراً في الحرب على الإرهاب في المنطقة على مدى السنوات الماضية وشاركت بكفاءة وفاعلية في كل الجهود والمبادرات والتحالفات الإقليمية والدولية للتصدي لمشروعاته ومخاطره على الأمن والسلم الدوليين".

وقال حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، إن "قواتنا المسلحة غدت من أقوى جيوش العصر، نظراً للكفاءة العالية التي يتمتع بها منتسبو الجيش الإماراتي وقدراتهم الرفيعة التي يتم تطويرها وفق تخطيط علمي ممنهج، وخبرات طويلة من العمل العسكري المتبادل بين الدول المختلفة، وحداثة المعدات العسكرية والأسلحة المتطورة، وإن التدريبات العسكرية المشتركة مع الحلفاء والأشقاء، برهان على قوة الجيش الإماراتي ودليل على تميزه في المجال العسكري وتطوره المتسارع.

وأضاف أن "المكانة التي يحظى بها الجيش الإماراتي بين الجيوش العالمية هي ثمرة المبادىء التي اتخذتها القيادة الرشيدة بأن يكون الدور العسكري ملتحما مع الأدوار المجتمعية والإنسانية لجميع الظروف والأزمات".

وقال سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة "لقد حققت قواتنا المسلحة بفضل الدعم اللامحدود من القيادة العديد من الانجازات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، لتصبح اليوم نموذجا عالميا يحتذى في الكفاءة والقدرات والتأهيل ومصدر فخر واعتزاز لدولة الإمارات وشعبها، وهي اليوم تشارك في العديد من المهام النبيلة المتمثلة في تقديم المساعدات الإنسانية، وفي حل النزاعات، والمساهمة في إعادة الأمل والاستقرار في العديد من المناطق حول العالم".