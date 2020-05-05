مصر... وزير الإعلام: الرئاسة وجهت بألا نترك مصريا واحدا في الخارج

أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ فى إعادة المصريين العالقين بدولة الكويت وبعض البلدان الأخري، اعتبارا من يوم الثلاثاء، وفق أولويات.

وقال أسامة هيكل في مرتمر صحفي نشر تفاصيله موقع "اليوم السابع"، اليوم الثلاثاء، إن "الأولوية الأولى للحالات الإنسانية والزائرين المتأخرين، ثم لمن انتهت فترة عملهم وإقامتهم فى الدول، أما الأسبقية الثالثة فتخص أصحاب تأشيرة الخروج النهائى، والسياحة والزيارة من الدول الأخرى".

وأضاف وزير الإعلام أن "الرئاسة المصرية وجهت بألا نترك مصريا واحدا عالقا فى أي مكان فى العالم".

وسيجري، بحسب هيكل، "نقل المصريين العائدين إلى بعض المدن الجامعية لقضاء فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما، ضمن إجراءات إحترازية لمواجهة كورونا".

وكان الرئيس المصري عبد الفناح السيسي، قد وجه سابقا بمواصلة الجهود الحالية لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم.