السعودية... تحذير عاجل من وزارة البلديات

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من مخالفة الاشتراطات الصحية بمساكن العمالة خلال الوقت الراهن.

وبحسب صحيفة "عاجل" السعودية، يأتي هذا القرار تزامنًا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع مناطق المملكة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في تغريدة لها عبر "تويتر"، إن مخالفة الاشتراطات الصحية بمساكن العمالة قد تؤدي إلى انتشار عدوى مرض "كوفيد 19" الناتج عن الفيروس.

مخالفة الاشتراطات الصحية بمساكن العمالة مخالفة قد تؤدي إلى انتشار العدوى، لا تتردد بالإبلاغ على ٩٤٠ في حال ملاحظتك لإحدى هذه المخالفات.#وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية pic.twitter.com/OCTZqxqoG5 — وزارة الشؤون البلدية والقروية (@saudimomra) May 5, 2020

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التردد في إبلاغ السلطات المختصة عبر مركز الاتصال "940" في حال ملاحظة أية مخالفات.

تجاوزت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في السعودية 30 ألفًا، وارتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 200 وفاة، فيما تعافى أكثر من 5 آلاف شخص بعد إصابتهم بالمرض.