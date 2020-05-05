الصحة السعودية تعلن "مرحلة مهمة" لفحص كورونا الموسع.. بالفيديو

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، عن بدء مرحلة مھمة من مراحل الفحص الموسع في إطار الإجراءات للكشف المبكر عن إصابات فيروس "كورونا" المستجد.

وبحسب الموقع الإلكتروني "عاجل"، قال خلال المؤتمر الصحفي اليومي: "بدأت مرحلة مھمة من مراحل الفحص الموسع، وھي من يقومون بالتقييم الذاتي وتكون أوضاعھم الصحية مطمئنة، سيأتيھم فرصة لدعوتھم للحصول على الفحص المخبري، وھي دعوة اختيارية، بإمكان الشخص الحضور أو تقديم الدعوة لشخص آخر".

وأضاف متحدث الصحة أن الفحص المخبري عملية اختيارية وآمنة وغير مؤلمة أو مؤذية، ولم تسجل فيها أعراض جانبية والخبرات فيھا طويلة، كما أن مئات الآلاف من الفحوصات تمت بسلام وبدون أية مشاكل.

وذكر أنه من بين الحالات الجديدة المصابة 6% حالات سجلت في أطفال، و92% حالات سجلت في البالغين، فيما 2% حالات سجلت في كبار السن، ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا.

وأشار إلى أن 24% كانت نسبة انتشار الفيروس في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما سجل في جنسيات متعددة أخرى في 76% من الحالات.

وكشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، بينما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 30251 في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 5431، والوفيات 200.