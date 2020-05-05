السعودية... السيطرة على حريق شب بـ"حاوية" في مكة

تمكن الدفاع المدني السعودي من إخماد حريق شب بحاوية لنقل مواد عزل المباني، في مدينة مكة، غربي المملكة السعودية.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" المحلية، فإن المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أكد أن مركز العمليات الموحد تلقى بلاغا مفاده وجود حريق بشاحنة محملة بحاوية عزل المباني في حي بطحاء قريش، وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والسلالم والمعدات المساندة.

وأضاف:"بوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بحاوية تحتوي على مواد عزل المباني تقطرها "تريلا"، وعلى الفور تم فصل مقدمة الشاحنة عن المقطورة، وباشرت الفرق عمليات الإطفاء باستخدام مادة "الرغاوي"، حيث تمت السيطرة على الحريق في حينه ولم تسجل إصابات".

و أشار المتحدث إلى أن فرق التحقيق باشرت عملها بالموقع لإكمال الإجراءات اللازمة.

يذكر أن فرق الدفاع المدني أنقذت في الـ 21 أبريل/نيسان الماضي، 70 شخصا بعد نشوب حريق في غرفة عدادات تغذي مركزا لتسوق المواد الغذائية بحي العزيزية بمدينة مكة.