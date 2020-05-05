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    جزيرة سقطرى في اليمن

    اليمن.. القوات الحكومية تستعيد مقر السلطة المحلية بسقطرى

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    استعادت قوات تابعة للحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، السيطرة على مقر قيادة السلطة المحلية في محافظة أرخبيل سقطرى جنوب اليمن، عقب ساعات من سقوطه بيد مسلحين موالين للمجلس الانتقالي الجنوبي.

    القاهرة - سبوتنيك. وقال مسؤول حكومي يمني لوكالة "سبوتنيك" إن المجلس الانتقالي نظم مسيرة في مدينة حديبو مركز محافظة سقطرى، اتجهت إلى مبنى المجمع الحكومي، وسرعان ما هاجم مسلحون كانوا مشاركين في المسيرة حراسة المقر وسيطروا عليه.

    الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    الرئيس اليمني يدعو إلى وحدة الصف بين "رفقاء السلاح" في سقطرى
    وأضاف أن قوة من الجيش والأمن اشتبكت عقب ذلك مع المسلحين الموالين للمجلس الانتقالي، واستعادوا المبنى من قبضتهم، وانزلوا العلم الجنوبي، ورفعوا مكانه العلم الرسمي.

    وكان مسلحون موالون للمجلس الانتقالي بينهم جنود منشقون عن الجيش اليمني، سيطروا على مقر قيادة السلطة المحلية في مدينة حديبو، عقب اشتباك محدود مع حراسته، انتهى بالاستيلاء عليه ورفع علم اليمن الجنوبي "سابقا" الذي يتخذه المجلس الانتقالي راية للدولة التي يطالب باستعادتها، على المبنى الذي يضم مكتب محافظ المحافظة.

    وكانت قوة الواجب السعودية "808" أوقفت، الجمعة، مواجهات بين قوات تابعة للحكومة الشرعية، وأخرى منشقة عنها موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، إثر هجوم شنته الأخيرة على نقاط عسكرية تقع في ضواحي مدينة حديبو مركز محافظة سقطرى، في محاولة للتقدم والسيطرة على المجمع الحكومي في المدينة، تنفيذاً لإعلان الإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب اليمن، الذي أصدره المجلس في 25 من أبريل/نيسان الماضي.

    وكانت 5 كتائب عسكرية في محافظة أرخبيل بسقطرى قد أعلنت، منتصف أبريل/نيسان، عن تمردها على الحكومة ودعمها وولائها للمجلس الانتقالي الجنوبي.

    وكان مستشار وزارة الإعلام اليمنية، مختار الرحبي، اتهم في وقت سابق، في تغريدة على حسابه في تويتر، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في سقطرى، يحيى مبارك سعيد، بقيادة تمرد كتيبة عسكرية تابعة للواء الأول مشاة بحري، ملمحاً إلى دور إماراتي.

    انظر أيضا:

    السعودية تدعم الجيش اليمني في سقطرى بآليات عسكرية
    الرئيس اليمني يدعو إلى وحدة الصف بين "رفقاء السلاح" في سقطرى
    الكلمات الدلالية:
    استعادة السيطرة, جزيرة سقطرى, القوات الحكومية, اليمن
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