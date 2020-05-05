السعودية.. السجن 5 سنوات لمن تعمد نقل عدوى "كورونا" للآخرين

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن عقاب كل من يتعمد نقل عدوى فيروس "كورونا" المستجد للآخرين، بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار)، أو السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، يعاقب كل من تعمد نقل العدوى للآخرين بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار)، أو السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً.

وأضاف المصدر أنه "في حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة".

ويعاقب كل من بث شائعة عن جائحة "كورونا" عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقاته أو تداولها، أو نشر معلومات مغلوطة، من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو حرّض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة، بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال (266.7 ألف دولار)، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً.

وإذا كان المخالف لأي من البنود السابقة من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده عن البلاد ومنع دخوله نهائياً إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.

واتخذت السعودية سلسلة طويلة من الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء "كوفيد 19"، من بينها منع التجول والتنقل بين المحافظات، ومنع التجمعات، وتعليق الصلوات الجماعية بالمساجد وغيرها.