مصر... وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي

توفي القارئ المصري الشهير، الشيخ محمد محمود الطبلاوي، اليوم الثلاثاء، حسبما أعلنت نقابة القراء المصرية.

وقال الشيخ محمد حشاد، نائب نقيب القراء، شيخ عموم المقارئ المصرية ، إن الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب قراء مصر، توفي قبل قليل، بمنزله عن عمر ناهز الـ 86 عاما.

وأضاف حشاد، في تصريحات لـ"مصراوي": "الشيخ محمد محمود الطبلاوي كان يعاني من المرض منذ فترة طويلة".

وأوضح نائب نقيب القراء، أنه سيتم تشييع جثمان الشيخ محمد محمود الطبلاوي إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالبساتين، الليلة، مشيرا إلى أن الجنازة ستقتصر على أسرته فقط، وأنه لن يقام عزاء، بسبب الظروف الحالية، التي تشهد انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، الذي أصبح وباء عالمي (جائحة).