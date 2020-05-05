الجيش المصري يضم غواصة جديدة إلى أسطوله البحري... فيديو

استقبلت القاعدة البحرية التابعة للقوات المسلحة المصرية في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، الغواصة "إس 43" ألمانية الصنع، لتنضم إلى أسطول القوات البحرية للبلاد.

وبحسب صحيفة "الدستور" المصرية، أعلنت القوت المسلحة للبلاد مغادرة الغواصة المذكورة من ألمانيا متجهة إلى مصر في وقت سابق.

وقالت الصحيفة إن هذا الطراز من الغواصات يتميز بمدى إبحار يصل إلى 20 ألف كيلومتر وسرعة عالية، إلى جانب القدرة على إطلاق الطوربيدات والصواريخ.

كما تم تزويد "إس 43" بأحدث المنظومات القتالية والأنظمة الملاحية وأجهزة الاتصال والحرب الإلكترونية، ما يؤهلها لتأمين المياه الإقليمية والاقتصادية للبلاد.

وفي منتصف الشهر الماضي، قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، إن الغواصة غادرت ألمانيا بعد "تمام استلامها" وإنهاء الاستعدادات الخاصة بطاقمها.

وقال المتحدث العقيد تامر الرفاعي: "ستقوم الغواصة (S43) بإجراء عدد من التدريبات البحرية المشتركة مع القوات البحرية لعدد من الدول الصديقة أثناء رحلة العودة إلى أرض الوطن".