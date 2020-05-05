إخلاء برج سكني بعد نشوب حريق هائل في إمارة الشارقة

أخلت فرق الدفاع المدني الإماراتي، برجا سكنيا بعد اندلاع حريق هائل، مساء اليوم الثلاثاء، بمنطقة النهدة في إمارة الشارقة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الدفاع المدني في الشارقة إن كوادره عملت على إخلاء السكان، ويجري إخماد الحريق، وذلك بعد ورود بلاغ بالحريق لغرفة العمليات.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب في طوابق البرج، فيما لم ترد حتى الآن أي معلومات عن ضحايا.

Sharjah fire: Fire engines and ambulances rushed to the scene and were working to put out the blaze.



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Video by Shihab/Khaleej Times pic.twitter.com/tlxjZe8rJM — Khaleej Times (@khaleejtimes) May 5, 2020

وكان بلاغ ورد إلى غرفة العمليات المركزية في الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة، يفيد بوجود حريق بأحد الأبراج السكنية بمنطقة النهدة، وذلك بتمام الساعة 9:04 من مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.