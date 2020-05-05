الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع  

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إن صاروخا أطلق من قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي بمنطقة غلاف غزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي، سقوط صاروخ في غلاف غزة بعد إطلاقه من القطاع، قبل قليل.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إنه سمع دوي انفجار شمال قطاع غزة، مشيرة الجيش يقصف الآن أهدافا في قطاع غزة رداً على إطلاق الصاروخ.

وأضافت، أن مدفعية ىالجيش الإسرائيلي تستهدف نقطة للضبط الميداني شرق بيت حانون.

#عاجل | مدفعية الاحتلال تستهدف نقطة للضبط الميداني شرق بيت حانون . — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 5, 2020

وأشارت إلى تجدد القصف المدفعي على نقطة تابعة للضبط الميداني شمال قطاع غزة.

وذكرت أن مدفعية الجيش الإسرائيلي تستهدف مرصد شرق قرية جحر الديك وسط قطاع غزة.

#عاجل | مدفعية الاحتلال تجدد قصفها للمرة الرابعة لنقطة لـ"الضبط الميداني" شرق بيت حانون . — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 5, 2020

وأكدت أن مدفعية الجيش الإسرائيلي، تجدد قصفها للمرة الرابعة لنقطة لـ"الضبط الميداني" شرق بيت حانون.