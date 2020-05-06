وزير الصحة السعودي يكشف أسباب ارتفاع إصابات كورونا بالمملكة خلال الفترة الماضية

أكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء، انخفاض معدل الوفيات في المملكة بشكل كبير مقارنة بالمعدل العالمي.

وقال الربيع، إن معدل الوفيات العالمي يبلغ ٧٪؜ في حين أن المعدل في المملكة هو أقل من 0.7%".

وأرجع الوزير السعودي السبب في ذلك إلى وجود بروتوكول علاجي دقيق من خلال مجموعة من الخبراء السعوديين.

وأضاف الوزير السعودي في كلمة نقلتها قناة "الإخبارية" السعودية، أن الخبراء السعوديين يجتمعون بشكل يومي، لتحديث البروتوكول بناء على كل جديد في طرق العلاج.

وأشار الربيعة، إلى ازدياد حالات الإصابة خلال الأسبوعين الماضيين والتي تجاوزت ١٠٠٠ حالة يوميا. مؤكدا أن هذا نتيجة للفحص الموسع والمسح النشط الذي نقوم من خلاله بتتبع الحالات والبحث عنها والوصول لها قبل انتشارها وقبل أن تسوء الحالات.

وشدد على هذا الهج نتج عنه عنه سرعة تقصي وعلاج الحالات بشكل عاجل.

وزف وزير الصحة السعودي خبرا سارا للمواطنين حيث قال، إن الدولة منذ بداية الجائحة عملت على تخصيص آلاف الأسرة للعناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لمرضى فيروس كورونا الجديد. مضيفا أن الشاغر منها اليوم أكثر من 96% وبتطبيقكم الإجراءات الوقائية فلن نحتاج لها.

#وزير_الصحة: انخفاض عدد الوفيات بكورونا يعود لوجود بروتوكول علاجي دقيق من خلال مجموعة من الخبراء السعوديين #الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) May 6, 2020

ونوه الربيعة بأن الحالات الأكثر خطورة للإصابة الشديدة بالفيروس من هم أكبر من ٦٥ سنة أو لديهم أمراض مزمنة أو لديهم صعوبات تنفسية.

وطمئن الوزير السعودي المواطنين في نهاية حديثه قائلا، "اطمئنوا أنتم في المملكة العربية السعودية تحت ظل قيادة وضعت صحة الإنسان أولا".