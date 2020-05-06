الداخلية الكويتية تنشر مقطعا مصورا لإجلاء مصريين مخالفين لشروط الإقامة... فيديو

نشرت وزارة الداخلية الكويتية، مساء أمس الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر مغادرة مصريين من المخالفين لشروط الإقامة في البلاد وذلك بعد احتجاجات شهدتها معسكرات إيواء مخالفين للإقامة، وسط التحديات التي تواجهها الدولة في مواجهة فيروس كورونا.

غادر مطار الكويت الدولي يوم أمس ما يقارب 600 مسافر مصري من الحالات الإنسانية من النساء والأطفال كأولوية، بالإضافة لمواطنين مصريين من مخالفي قانون الإقامة على متن الخطوط الجوية المصرية، حيث ستضمن 32 رحلة جوية نقل جميع العالقين من مخالفي الإقامة المصريين تباعا خلال الأيام المقبلة، بحسب ما نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية.

بدء مغادرة الجالية المصرية pic.twitter.com/sTc6NZUA3W — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 5, 2020

هذا ومن المتوقع أن تنطلق اليوم الأربعاء أيضا رحلتان جويتان، وذلك ضمن إطار جسر جوي لـ 32 رحلة جوية تقل جميع العالقين تباعا خلال الأيام المقبلة، وذلك بالتنسيق مع السلطات الكويتية المختصة لنقل مخالفي الإقامة المصريين بصورة متتالية.

وفي وقت سابق شهدت مراكز الإيواء الخاصة بالعمالة المخالفة في الكويت أعمال شغب، لتتخل وزارة الداخلية الكويتية لفض الشغب، مصدرة بيانا قالت فيه: "فور حدوث الشغب والفوضى تدخل رجال الأمن وتم ضبط عدد منهم وتم تحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

ولفت البيان إلى أن ممثلين من سفارة جمهورية مصر العربية حضروا إبلاغ رعاياهم بأن السفارة ستبدأ بإعداد جداول رحلات العودة وإجلائهم إلى بلدهم هذا الأسبوع، وفق الإجراءات المتبعة الخاصة بعملية الإجلاء.

لتصدر وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج أول تعليق على الأحداث التي شهدتها معسكرات إيواء العمالة المخالفة في الكويت، وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج في تصريحات تلفزيونية: "هذا مشهد وصورة مؤسفة لا ينبغي أن تظهر بتلك الطريقة".

وأضافت مكرم: "أتفهم الحالة ولكن رصدت في نفس التوقيت الأصوات تتعالى ببعض التجاوزات في حق الدولة المصرية والكويتية".

وقالت وزيرة الدولة للهجرة إن "المواطن عليه أن يثق في دولته وألا يقع فريسة للمحاولات التي تعمل على زعزعة هذه الثقة".