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    حمد بن جاسم

    "مستمر في هذه السياسة"... أول رد من حمد بن جاسم على مزاعم "انقلاب" في قطر

    © AP Photo / Jacquelyn Martin
    العالم العربي
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    نشر وزير الخارجية القطري الأسبق حمد بن جاسم، تغريدة لأول مرة، عقب الإشاعة المتداولة في اليومين الأخيرين بشأن "محاولة انقلاب" وإطلاق نار بمنطقة الوكرة في قطر، وهو ما نفته وزراة الخارجية القطرية.

    وقال حمد بن جاسم في تغريدته: "كما ذكرت سابقا فإني لن أرد على أي مهاترات، وأريد أن أؤكد أنني مستمر في هذه السياسة. فلست من الذين يجيشون الغير للدفاع عنهم أو للهجوم أو لتلفيق الاكاذيب للغير من أموال شعوبهم. وإذا أراد أحد أن يشتكي علي فلا داعي أن يشتكي لدى الغير، فمرجعيتي معروفة".

    وكان مصدر في وزارة الخارجية القطرية، أفاد في تصريحات إلى وكالة "سبوتنيك"، بأن الأنباء التي ظهرت في وسائل الإعلام حول الانقلاب في قطر هي مجرد حشو إعلامي.

    وقال المصدر: "إنها أخبار كاذبة".

    وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، فجر الاثنين الماضي، أنباء عن سماع دوي انفجارات في قطر، وتحديدا في منطقة الوكرة، فيما تداول آخرون فيديوهات لسماع صوت إطلاق كثيف للرصاص داخل الدوحة، بالإضافة إلى تحرك مدرعات نحو القصر الحاكم، وزعم بعض النشطاء إلى احتمالية وجود انقلاب، يقوده رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق حمد بن جاسم.

    وتحقق مراسل وكالة "سبوتنيك" في قطر، خلال جولة في العاصمة الدوحة، في المناطق المحيطة بقصر الأمير ومنطقة الوكرة، من أن الوضع هناك هادئ وطبيعي، ولا توجد أي أدلة على الإنقلاب المزعوم.

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    تميم بن حمد آل ثاني, حمد بن جاسم, قطر
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