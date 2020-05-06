ضمن خطط إجلاء مواطنيها...الأردن تستقبل أول 3 طائرات تقل طلابها من الخارج

بدأت القوات المسلحة الأردنية، أمس الثلاثاء 5 مايو/أيار، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة المطار إجراءات استقبال الطلبة الأردنيين ومن تقطعت بهم السبل في الخارج من مطار الملكة علياء الدولي، حسب التعليمات الصادرة من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وذلك لضمان سلامة المسافرين القادمين وأهاليهم ضمن الإجراءات الصحية والطبية المتبعة.

وقال مدير أمن وحماية المطارات، العميد الركن خالد الشنتير: "تنفذ خطة إخلاء القادمين إلى مطار الملكة علياء على ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى إعادة ما يقارب 3239 طالباً وطالبة من سبعة بلدان ابتداءً من الخامس من أيار ولغاية صباح يوم الثامن من أيار وسيعلن عن باقي المراحل لاحقا".

فيما وصلت إلى مطار الملكة علياء الدولي، أمس الثلاثاء، ثلاث طائرات، كانت قد أعلنت الحكومة عن تسييرها لإعادة الطلبة الأردنيين ومن تقطعت بهم السبل من الدول التي تفشى بها فيروس كورونا.

وقال مدير أمن وحماية المطارات، العميد الركن خالد الشنتير، إن "الطائرة الأولى القادمة من القاهرة اقلت 158 راكبا، في حين حملت الطائرة الثانية القادمة من القاهرة 159 راكبا، والثالثة من اسطنبول وتقل 260 راكبا"، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم بواسطة الحافلات الى أماكن الحجر الصحي تباعا، بحسب ما نشرت صحيفة "الدستور"" الأردنية.

مضيفا بأن جميع الركاب يتم فحصهم بشكل أولي قبل دخولهم، ويتم تحويل أي شخص من العائدين تظهر عليه أعراض المرض إلى المستشفى فورا، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابة بين العائدين لغاية الآن.

#عاجل

وصول أول 3 طائرات تقل طلبة أردنيين من الخارج pic.twitter.com/D726kNab7n — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) May 5, 2020

وتستقبل الفرق الطبية المختصة المسافرين فور وصولهم إلى المطار لإجراء الفحوصات الطبية والاحترازية لكل مسافر، وتعقيم وتطهير المسافرين وأمتعتهم الشخصية ومن ثم تستكمل إجراءات الدخول وختم الجوازات في صالة أخرى مجهزة لهذه الغاية وللتفتيش بنظام التباعد الاحترازي واستلام الأمتعة واستكمال إجراءات التعقيم والتطهير لجميع المسافرين، ثم تبدأ عملية توزيع المسافرين على الحافلات المخصصة لعملية نقلهم لمناطق الحجر الصحي التي أعدت وجهزت مسبقاً لغايات توفير البيئة الصحية المناسبة وبأقصى جهد ممكن لقضاء الطلبة مدة الحجر الصحي حسب التعليمات الصادرة من وزارة الصحة.