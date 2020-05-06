الجيش العراقي: سقوط ثلاثة صواريخ قرب مطار بغداد ولا إصابات

أعلن الجيش العراقي، اليوم الأربعاء، أن ثلاثة صواريخ من طراز كاتيوشا سقطت في محيط مطار بغداد الدولي.

وذكر الجيش أنه عثر على قاذفة صواريخ مزودة بمؤقت في منطقة ريفية بغرب بغداد وإنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.