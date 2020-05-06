"أنصار الله" تصدر تعميما بعد الإعلان عن أول إصابة بـ"كورونا" في صنعاء

أصدرت جماعة "أنصار الله"، اليوم الأربعاء، تعميما إلى مدراء الأوقاف بمديريات الأمانة بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وجاء في التعميم، الذي أصدره مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة اليمنية صنعاء، "أنه وفي ضوء توجيهات قيادة أمانة العاصمة، يتم التعميم والإبلاغ عن الحارات التي سيتم إغلاقها لمدة 24 ساعة اعتبارا من فجر اليوم الأربعاء عبر مكبرات المساجد في مديريات الأمانة العشر"، وذلك حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وشدد التعميم على "أئمة المساجد الالتزام بإبلاغ المواطنين بالإغلاق الاحترازي للمساجد في حارات الزراعة الجنوبي بمديرية التحرير والمذهب والحميدي بصنعاء القديمة وكلية الطيران بمديرية معين والقمة مديرية آزال والروني بمديرية الثورة والمجد الشمالية في الصافية والرحاب الشرقية بمديرية السبعين وعذبان بمديرية الوحدة، والمتاريب الغربية بمديرية شعوب، وغول القاضي الشرقية بمديرية بني الحارث، لمدة 24 ساعة".

وأهاب التعميم بكافة المواطنين والأهالي الالتزام الكامل بذلك، والبقاء بالمنازل وعدم الخروج خلال فترة الحظر المؤقت والتعقيم للحارات من قبل الفرق الميدانية بأمانة العاصمة، لافتا إلى أن اللجان المجتمعية والفرق الميدانية من مختلف الجهات الرسمية المعنية ستكون متواجدة على مستوى المربعات لخدمة الأهالي خلال الفترة المحددة.

وكان وزير الصحة العامة في حكومة صنعاء، طه المتوكل، أعلن مساء أمس الثلاثاء، عن اكتشاف أول حالة مؤكدة مصابة بوباء كورونا في العاصمة صنعاء لمهاجر صومالي، مطالبا جميع المواطنين بالالتزام بالإرشادات والإجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى بالمرض والحد من الاختلاط والتواجد في الأسواق العامة والمولات.