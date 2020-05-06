هند صبري تنضم إلى عائلة "نتفليكس" بعمل درامي

انضمت الممثلة العربية هند صبري إلى عائلة "نتفليكس" بعمل درامي كوميدي هي بطلته والمنتج المنفذ له.

وكتبت هند صبري على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي: "أشعر بالحماسة والسعادة وأنا اشارككم خبر انضمامي لعائلة نيتفليكس. في عمل فني جديد يحمل رؤية جديدة متمركزة حول المرأة العربية، وخصوصا أنني وللمرة الأولى سأكون منتجا منفذا لمسلسل عربي يعرض على نطاق عالمي".

هذا وعرضت الشبكة العالمية عدداً كبيراً من أعمال الفنانة التونسية، آخرها فيلما "الكنز" و"الجزيرة".

وجدير بالذكر أن "نتفليكس" اختارت صبري الشهر الماضي ضمن 55 نجمة عالمية بالتعاون مع الأمم المتحدة ضمن مشروع "لأنها شاهدت"، ويشمل القصص التي ألهمت النساء اللواتي قدمنّ لنا أعمالاً استهوتنا وألهمتنا بالوقت نفسه.