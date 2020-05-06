هند صبري تنضم إلى عائلة "نتفليكس" بعمل درامي

وكتبت هند صبري على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي: "أشعر بالحماسة والسعادة وأنا اشارككم خبر انضمامي لعائلة نيتفليكس. في عمل فني جديد يحمل رؤية جديدة متمركزة حول المرأة العربية، وخصوصا أنني وللمرة الأولى سأكون منتجا منفذا لمسلسل عربي يعرض على نطاق عالمي".
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أشعر بالحماسة والسعادة وأنا اشارككم خبر إنضمامي لعائلة نيتفليكس. في عمل فني جديد يحمل رؤية جديدة متمركزة حول المرأة العربية. وخصوصا انني وللمرة الأولى سأكون منتج منفذ لمسلسل عربي يعرض على نطاق عالمي I'm very happy to announce that I'm joining the Netflix family to create a new show centered around women. I'm also very excited because this will be my first experience as an executive producer! @netflixmena
هذا وعرضت الشبكة العالمية عدداً كبيراً من أعمال الفنانة التونسية، آخرها فيلما "الكنز" و"الجزيرة".
وجدير بالذكر أن "نتفليكس" اختارت صبري الشهر الماضي ضمن 55 نجمة عالمية بالتعاون مع الأمم المتحدة ضمن مشروع "لأنها شاهدت"، ويشمل القصص التي ألهمت النساء اللواتي قدمنّ لنا أعمالاً استهوتنا وألهمتنا بالوقت نفسه.
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