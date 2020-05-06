مصر... توجيهات بسرعة تصنيع الكمامات الطبية

وجه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بسرعة التوسع في صناعة الكمامات الطبية، على أن يتم تحديد المواصفات الخاصة بالكمامات المستدامة واعتمادها من جانب الجهات المختصة.

وأشار مدبولي، بحسب وسائل إعلام مصرية، إلى أنه سيتم التنسيق مع المصانع على الفور لسرعة تخصيص خطوط إنتاج لها في أقرب وقت ممكن.

والتقى رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، وزيرة الصحة هالة زايد، وأكد على أهمية الالتزام بارتداء الكمامة الطبية في الشوارع العامة، وأماكن العمل، وأثناء التسوق، وفي وسائل المواصلات العامة، واتخاذها أسلوب حياة للوقاية ولتجنب الإصابة فيروس كورونا ، أو غيره من الأمراض الأخرى.

كما تم التأكيد، خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، مع مراعاة حظر التجمعات الاجتماعية والدينية والمؤتمرات والأحداث الرياضية الكبيرة وغيرها من المجالات، مع التزام أنشطة التسوق والأنشطة الاجتماعية الأخرى بقواعد صارمة بشأن المسافات الاجتماعية، من أجل حماية المواطنين والعاملين في تلك المنشآت.