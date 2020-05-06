أول دولة عربية تسمح بإقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد

أصدر وزير الداخلية اللبناني، العميد محمد فهمي، اليوم الأربعاء، مذكرة تسمح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد وقداس الأحد في الكنائس.

وحسب قرار وزير الداخلية اللبناني، "سيتم فتح المساجد والقداس شرط ألا تتعدى القدرة الاستيعابية 30% لكل مسجد أو كنيسة، وأن يتم التقيد بالشروط الصحية وبإجراءات السلامة العامة"، وذلك حسب موقع "لبنان 24".

من جانبها، أعلنت دار الفتوى عن "فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة في هذه المرحلة فقط، ابتداءً من 8 مايو/ أيار الحالي، على أن تبقى صلوات الجماعة الخمس والتراويح في المنازل، وسيستمر فتح المساجد تدريجيا لبقية الصلوات بناء على المعطيات والمشاورات التي يتم التداول فيها بين مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والمفتين في المناطق وأمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي والمدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ محمد أنيس الاروادي مع الأطباء من أهل الاختصاص الخبراء حول جائحة كورونا".

وانطلقت المرحلة الثانية من خطة تخفيف التعبئة العامة في لبنان، يوم الاثنين الماضي، مع الحفاظ على التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن مذكرة صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات تشرح فيها شروط تطبيق المرحلة الثانية من تخفيف اجراءات التعبئة العامة.