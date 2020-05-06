"فيديو صادم"... لبناني يقتل صديقته ثم ينتحر

شهد لبنان يوم الاثنين الماضي، جريمة مزدوجة ارتكبها شاب عسكري، قتل فيها صديقته برصاصة، ثم انتحر داخل "مبني ماركت" تعمل فيه صديقته، تابع لمحطة وقود معروفة باسم "ميدكو" في منطقة سد البوشرية، قرب بيروت.

وأكدت معلومات أمنية، أن "خلفية جريمة القتل التي حصلت في منطقة سد البوشرية، بعد إقدام عسكري على قتل فتاة ومن ثم انتحر، هي دوافع عاطفية وعلاقة شخصية"، حسب موقع "لبنان 24".

وصورت كاميرا المراقبة الداخلية في المحل الحادث من أول دقيقة إلى آخرها داخل محطة بنزين، فيما حضرت عناصر الشرطة العسكرية لرفع البصمات.

من جانبه، قال موقع "العربية نت" إن "القاتل المنتحر هو إلياس أنطوان سالم، المقيم في بلدة برج حمود المجاورة كضاحية إلى الشمال من بيروت، والمقيمة فيها أيضا صديقته القتيلة، ماري إيلين خارمانويكيان، وهي لبنانية أصلها أرميني وفقاً لما يتضح من اسم عائلتها".

وفي الفيديو الذي اكتظت به مواقع التواصل في لبنان، "نجد أنه يبدأ بجدال بين القاتل وضحيته، وفجأة، يشهر الياس سالم مسدسه الحربي من خصره، ويلوح به في وجه المسكينة التي انفرد بها في المحل، علماً أن بعض وسائل الإعلام وصفتها بحبيبته، وآخر ذكر أنها خطيبته، ثم انتهى الجدال المتشنج بتوجيه العنصر العسكري مسدسه على وجه صديقته، ونجدها ترفع يديها كأنها ترجوه أن لا يفعل، إلا أنه أطلق رصاصة جعلتها تسقط على الأرض، وبأقل من ثانيتين نجد الياس سالم وقد أنهى حياته برصاصة أسقطته هو الآخر على الأرض قتيلا.