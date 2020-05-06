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    رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع

    رئيس حزب القوات اللبنانية: لا نستطيع التصرف بأموال الناس

    © AFP 2020 / ALDO AYOUB
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    صرح رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، قائلا :"لا نستطيع أن نتصرف بأموال الناس لأن القانون ينص على ذلك وإلا سنطيح بالقانون الحالي".

    اجتماع الحكومة اللبنانية بحضور الرئيس اللبناني ميشال عون لبحث تداعيات فيروس كورونا في لبنان
    © AFP 2020 / STRINGER
    خلال لقاء وطني مالي في لبنان... عون: الحكومة درست خطتها بفكر اقتصادي لا سياسي
    جاءت تصريحات جعجع من قصر بعبدا بعد انتهاء اجتماع "اللقاء الوطني الاقتصادي"، والذي أكد خلاله أن هناك خطوات مسبقة يجب القيام بها قبل أن نقبل بهذه الخطة وهذه الخطوات بسيطة، كالتوظيف غير القانوني لـ5300 موظف، وقد وثقتهم اللجنة النيابية ولم تتخذ الحكومة أي قرار بإيقاف عقودهم إضافة إلى المعابر غير الشرعية"، حسبما نقلت صحيفة النهار.

    وأضاف جعجع: "الكل يعرف إننا في صلب المعارضة ونحن ضد سياسات العهد ومواقفنا معروفة وأنا هنا مثل كل الوزراء والنواب الذين يحضرون الاجتماعات، لدينا الكثير من الملاحظات على اللقاء الذي حصل في الشكل والمضمون وفي الورقة الإصلاحية".

    وحول موضوع الجمارك، قال جعجع "يجب تغيير إدارة الجمارك رأساً على عقب، في موضوع الكهرباء، الكون كله تكلم عن تكلفة هذا القطاع المرتفعة جداً، ولا أحد يتصرف بسبب فريق لا يريد التغيير"، مؤكدا: "لا نستطيع أن نتصرف بأموال الناس لأن القانون ينص على ذلك وإلا سنطيح بالقانون الحالي ويجب ألا ننسى بأن الاقتصاد اللبناني قام بشكل أساسي على القطاع المصرفي والسياحي".

    وختم:" أنا لا أؤمن بموضوع المساس برئاسة الجمهورية وقلناها بإننا لا نؤيد سياسة العهد ونحن نطالب الحكومة بالبدء ببعض الخطوات للوصول إلى بر الأمان".

    يذكر أن اللقاء "الوطني المالي" الذي كان قد دعا إليه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون عقد في قصر بعبدا، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس الحكومة حسان دياب ورئيس البرلمان نبيه بري، إضافة إلى وزراء الحكومة ورؤساء كتل نيابية ورؤساء عدد من الأحزاب السياسية من أبرزهم رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع.

    وألقى الرئيس اللبناني ميشال عون كلمة، في مستهل الاجتماع مع رؤساء الكتل النيابية لشرح الخطة الاقتصادية للحكومة، قال فيها: "إن الوهن الكبير والخطير الذي أصاب بنية لبنان الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية يفرض أقصى درجات الشفافية وأيضا أقصى درجات الاتحاد". 

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    الكلمات الدلالية:
    لبنان
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