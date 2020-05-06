مصر... مستشفيات العزل وصلت للحد الأقصى والبديل تكلفته أعلى

حذر أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة المصري، من تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا، لافتا إلى أن الطاقة الاستيعابية لمستشفيات العزل وصلت للحد الأقصى.

وأكد السبكي، بحسب موقع "المصري اليوم"، أن وزارة الصحة تعلن عن جميع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا داخل مصر بكل شفافية، نافيا ما تردد عن إخفاء الأرقام الحقيقية لعدد الحالات.

وحذر رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية من تزايد عدد الإصابات في مصر ، وقال إن المستشفيات الخاصة بالعزل الصحي للمصابين وصلت هذا الأسبوع للحد الأقصى للاستيعاب، وهو ما دعا الوزارة للتفكير في بدائل أخرى واستغلال فترة تعطل حركة السياحة باستغلال الفنادق ولكن ستكون التكلفة أعلى.

وتابع "بروتوكول العلاج في العالم به تخبط، والوزارة بدأت في تطبيق علاج الحقن ببلازما الدم على 3 مرضى، وفي انتظار النتائج، ولكن حتى هذا العلاج لم يجر الموافقة عليه بشكل نهائي بالخارج".