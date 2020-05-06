مساعدات طبية من الصليب الأحمر تصل إلى اليمن

وصلت، اليوم الأربعاء، طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مطار صنعاء الدولي تحمل مساعدات ومستلزمات طبية للشعب اليمني.

وأبلغ مصدر مسؤول في مطار صنعاء الدولي، وكالة "سبوتنيك"، بأن الطائرة تحمل على متنها طنين من المستلزمات الطبية والأدوية.

المساعدات تأتي بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني المشكّلة من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في العاصمة صنعاء، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

يذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كانت أعلنت على لسان مدير العمليات في منطقة الشرق الأوسط فابريزيو كاربوني، أمس الثلاثاء، وصول الشحنة الأولى من المستلزمات الطبية إلى اليمن منذ بدء أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد كاربوني، عبر تويتر، أنه من المتوقع وصول المزيد من المستلزمات والأدوية ستصل إلى صنعاء وعدن الأسبوع المقبل، دعماً للمرافق الصحية التي ضعُفت بشكل كبير على مدار سنوات الصراع.

Today,1st shipment of medical supplies landed in #Yemen since #COVID19 crisis started. More medical supplies & medicines are expected to reach Sanaa & Aden next week. This supply is crucial to support health facilities which over the years of conflict were dramatically weakened pic.twitter.com/6VyEn1iHQ6 — Fabrizio Carboni (@FCarboniICRC) May 4, 2020

وأعلنت الحكومة اليمنية، يوم أمس، عن تسجيل 21 حالة إصابة و3 وفيات بوباء كورونا.