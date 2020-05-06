الصحة السعودية تعلن بشرى سارة

أعلن الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل المملكة أعلى نسبة في حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد.

ونشر العالي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" تغريدة ذكر فيها: "استبشرنا اليوم بحالات تعافٍ بلغت (1352) حالة، وهي أعلى حالات تعافٍ سُجلت في المملكة منذ بداية فيروس كورونا الجديد".

جاء ذلك عقب كشف وزارة الصحة السعودية ، اليوم، تسجيل 1687 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 31938، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 6783.

وأعلنت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس وصل إلى 209، وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

وصرح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، في وقت سابق قائلا: "لاحظتم ازدياد الحالات في الأسبوعين الماضيين، التي تجاوزت 1000 حالة يوميا، وهذا نتيجة للفحص الموسع الذي تقوم به الفرق الصحية في جميع مناطق المملكة، ورغم ذلك فإننا نبشركم ولله الحمد أن معدل الوفيات في المملكة منخفض جدًّا".

الحمد لله استبشرنا اليوم بحالات تعافي بلغت (1352) حالة، وهي أعلى حالات تعافي سُجلت في المملكة منذ بداية فيروس #كورونا الجديد.

متفائلين بإذن الله بتسجيل حالات تعافي أكثر... #كلنا_مسؤول#اطمئنوا_انتم_في_السعودية — المتحدث الرسمي لوزارة الصحة (@spokesman_moh) May 6, 2020

وأشار الربيعة إلى أن "معدل الوفيات العالمي يبلغ 7%، في حين أن المعدل في المملكة أقل من 0.7%؛ أي أن المعدل العالمي أكثر من عشرة أضعاف المعدل في المملكة وهذا لسببين رئيسيين: أولًا: وجود بروتوكول علاجي دقيق وموحد طورته وزارة الصحة من خلال مجموعة من الخبراء السعوديين الذين يجتمعون يوميًّا لتحديث البروتوكول بناءً على كل جديد في طرق العلاج".

معالي وزير الصحة: نسبة الوفيات في المملكة بسبب فيروس #كورونا المستجد منخفضة جداً مقارنة بالمعدل العالمي والضغط على أسرة العناية المركزة قليل أيضاً ولله الحمد. pic.twitter.com/rnFKNvyrg8 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 6, 2020

وأضاف أن "السبب الثاني: الفحص الموسع والمسح النشط الذي نقوم من خلاله بتتبع الحالات والبحث عنها، والوصول إليها قبل انتشارها وقبل أن تسوء الحالات، والحمد لله أن هذا نتج عنه سرعة تقصي وعلاج الحالات بشكل عاجل".