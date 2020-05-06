تعليقا على تصريحات "الإجراءات المالية المؤلمة في السعودية"... رسالة من مؤسسة "الراجحي" للمواطنين

قام رئيس الأبحاث في مؤسسة "الراجحي" المالية، مازن السديري، بالتعليق على تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان، التي وصف خلالها الإجراءات المالية القادمة بـ"المؤلمة".
وقال السديري في تصريح نقلته صحيفة "عاجل"، إن المملكة حريصة على رفاهية المواطنين، ولا يمكن تسريح الموظفين من المواطنين فهي حريصة على بقائهم في وظائفهم، ولكن قد يحدث خفض في بعض البدلات، وليس في الرواتب الأساسية.
وأكد السديري، أن المملكة حريصة على تماسك المجتمع، وبقاء القوى العاملة السعودية، وفق رؤية المملكة التي تبلغ مدتها 10 سنوات، وهي حريصة على رفع مستوى التعليم، وعدم تشكل طبقات فقيرة، والحفاظ على نسبة الطبقة الوسطى في المجتمع.
وأكد وزير المالية محمد الجدعان، في قت سابق، أن المملكة ستتخذ إجراءات صارمة للغاية، وقد تكون مؤلمة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن كافة الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة، وأنه يجب خفض مصروفات الميزانية بشدة.
وتوقع الجدعان ألا يتجاوز السحب من الاحتياطات النقدية للمملكة خلال العام الجاري 110 إلى 120 مليار ريال، أي في نطاق ما هو متوقع في الموازنة، لكنه أشار إلى اعتزام الرياض إصدار أدوات دين بـ100 مليار ريال فوق ما هو مقدر في الموازنة، بسبب تأثيرات أزمة كورونا.
وعبر الجدعان عن تفهمه الآثار الناجمة عن الإجراءات الوقائية على عمل القطاع الخاص، موضحا أن الحكومة استثمرت مبالغ كبيرة في البنية التحتية الرقمية، ومكنت مؤسسات الدولة من العمل عن بعد.
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