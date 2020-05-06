وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نتوقف قبل مغادرة القوات الإيرانية من سوريا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أمس الثلاثاء، إن بلاده ستواصل عملياتها في سوريا حتى تغادرها القوات الإيرانية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء أمس الثلاثاء، عن نفتالي بينيت، أن إيران لا شأن لها في سوريا، ولن تتوقف إسرائيل قبل أن يغادر الإيرانيون الأراضي السورية.

ولم يشر وزير الدفاع الإسرائيلي صراحة عن مسؤولية بلاده عن الغارات التي وقعت ليل الاثنين الماضي، في محافظة دير الزور في شرق سوريا، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

התקיפות בסוריה שמיוחסות לישראל | גורם ביטחוני: "איראן מצמצמת את כוחותיה בסוריה ומפנה בסיסים, נמשיך להגביר את הלחץ". בישראל מאמינים שהמשך התקיפות יביא את ההנהגה בטהראן להחלטה לסגת מסוריה. על התקיפות האחרונות אין תגובה איראנית נגד ישראל ואין גינוי רוסי@roysharon11 #חדשותהערב pic.twitter.com/1F6CJpxI4g — כאן חדשות (@kann_news) May 5, 2020

وأوضح نفتالي بينيت أن إيران دخلت سوريا في إطار الحرب الدائرة فيها منذ العام 2011، لتؤكد وجودها بالقرب من الحدود الإسرائيلية، رغم أنها بعيدة عن بلاده بآلاف الكيلومترات، مدعيا أن الجنود الإيرانيين يخاطرون بحياتهم في سوريا، وبأن إسرائيل لن تستسلم ولن تسمح بإنشاء قاعدة إيرانية في سوريا.

وردد وزير الدفاع الإسرائيلي مقولته الدائمة: "إن الإيرانيين أصبحوا عبئا على سوريا، سبق أن ساعدوا الرئيس السوري، بشار الأسد، لكنهم أصبحوا عبئا عليه الآن.

ونقلت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن إيران قلصت وجودها في سوريا.