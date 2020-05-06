تسجيل
15:31 GMT06 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    القوافل العسكرية التركية تتجه إلى الحدود السورية التركية، بعد الإعلان عن بدء عملية نبع السلام العسكرية التركية في شمال سوريا، الصورة بتاريخ 9 أكتوبر 2019

    بسبب ليبيا... انشقاق عميق في صفوف "الميليشيات التركمانية" شمالي سوريا

    © REUTERS / STRINGER
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104310/71/1043107169_0:40:3293:1892_1200x675_80_0_0_9f45fa696427b5fc079b4602f3009c9c.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202005061045365989-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/

    اشتدت حدة الخلافات والانشقاقات بين المجموعات المسلحة المنضوية ضمن تنظيمات "المعارضة السورية التركمانية" الخاضعة للجيش التركي بشكل يومي في مناطق شمالي سوريا، ليشهد اليوم عملية "انشقاق" كبيرة.

    أكد مصدر مقرب من تنظيم "أحرار الشرقية" لـ "سبوتنيك" بأنها تمت بسبب الخلافات التي نشبت على خلفية رفضهم إرسال مقاتليهم إلى لبيبا، إضافة للاشتباكات الداخلية فيما بينها على اساس مناطقي وعرقي.

    انشقاق جماعي

    وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة أن "عدة ألوية عسكرية تابعة لفرقة "السلطان مراد" التركمانية التابعة لما يسمى "الجيش الوطني" انشقت، عن الفرقة بسبب سياسة الأخيرة تجاه العناصر المتواجدين في سوريا وليبيا.

    الجيش السوري يستعد لدخول محطة كهرباء حيوية قرب الطريق الدولي M4
    © Sputnik . Ateea Al-Ateea
    تفكيك أحد أكبر محطات الكهرباء شمالي سوريا تمهيدا لبيعها
    وتابع المراسل بأن الألوية المنشقة عن ما يسمى "فرقة السلطان مراد" يفوق عدد مسلحيها الـ 2000 مسلح، انسحبوا جميعهم اليوم (الأربعاء 6 أيار/ مايو) من النقاط التابعة للفرقة في مدينة رأس العين وريفها شمالي محافظة الحسكة وفي ريف حلب في حالة انشقاق هي الأكبر من نوعها منذ بداية العملية العسكرية التركية في الشمال السوري".

    وأعلن متزعمي الألوية المنشقة عن الفرقة بريفي الحسكة وحلب وهم كل من "أبو وليد العزي وعرابة ادريس وابو بلال حنيش وابو مهند الحر وفادي الديري" بأن الانشقاق جاء احتجاجا منهم على السياسات التي تتبعها معهم الاستخبارات المسرولة عنهم وأوامرها في الملفين السوري والليبي، وعلى تصرفات ما يسمى (قائد الفرقة) المدعو "فهيم عيسى".

    توتر مستمر

    وأفاد مراسل "سبوتنيك" بمحافظة الحسكة بأن مدينتي رأس العين شمالي الحسكة وتل أبيض شمالي الرقة، تشهدان منذ عدة أيام حالة من التوتر على أثر الاشتباكات التي حصلت مع بداية الأسبوع الحالي بين تنظيم "أحرار الشرقية" الذي يضم في غالبيته مسلحين من أبناء العشائر العربية وبين ما يسمى فصيل "السلطان مراد" و "الشرطة العسكرية" و إرهابي "جيش الاسلام" والفرقة 20  من أبناء الغوطة الشرقية "التركمان" في مدينة جرابلس في شمالي حلب.

    ويغلب على ما يسمى تنظيم "أحرار الشرقية" مسلحون من أبناء مدينة دير الزور، في حين أن مسلحي ما يسمى "الشرطة العسكرية" و"الفرقة 20" المنضوية فيما يسمى الجيش الوطني، فيغلب عليهما المسلحون الذين تم ترحيلهم من منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق.

    فصيل "الشرقية": لن نذهب إلى ليبيا

    وقال مصدر مقرب من فصيل "أحرار الشرقية" لوكالة "سبوتنيك" بأن "الاشتباكات وهجوم (الشرطة العسكرية) وفصائل (الفرقة 20) وإرهابيي (جيش الإسلام) على مقراتنا في مدينة جرابلس قبل أيام، جاء نتيجة رفض (أحرار الشرقية) إرسال مقاتليها للقتال في ليبيا إلى جانب حكومة الوفاق الليبية المدعومة من تركيا.

    وتم تشكيل تنظيم "أحرار الشرقية" في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، ضمن "تجمع الشرقية" وتحديداً في ريف محافظة دير الزور، حيث جميع المسلحين المنتسبين فيه ضمن تشكيل واحد من أبناء العشائر العربية في الشرق السوري.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) - الكشافات الضوئية التابعة اقوات الدفاع الجوي السوفيتي تنير سماء موسكو، يونيو/ حزيران 1941
    أفضل صور الحرب الوطنية العظمى بعدسة المصورين الحربيين
    أمريكا تحدد طرقا قد تستخدمها روسيا للتدخل في انتخابات الرئاسة المقبلة
    أمريكا تحدد طرقا قد تستخدمها روسيا للتدخل في انتخابات الرئاسة المقبلة
    العلاقات الأمريكية السودانية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك