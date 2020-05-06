أول تعليق أمريكي على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن القوات الإيرانية في سوريا

رجحت قناة عبرية قيام وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بزيارة إلى إسرائيل، الأسبوع المقبل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "قناة مكان"، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك اتصالات لزيارة بومبيو لإسرائيل الأسبوع المقبل، وفي حال وصوله ستكون الزيارة الأولى من نوعها منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وعلق بومبيو في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية الأمريكية على تصريحات أحد كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، والتي أوضح من خلالها أن القوات الإيرانية بدأت في مغادرة سوريا، قائلا: يجب على النظام الإيراني وقواته مغادرة سوريا.

وفي السياق نفسه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أمس الثلاثاء، إن بلاده ستواصل عملياتها في سوريا حتى تغادر القوات الإيرانية منها.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء أمس الثلاثاء، عن نفتالي بينيت، أن إيران لا شأن لها في سوريا، ولن تتوقف إسرائيل قبل أن يغادر الإيرانيون الأراضي السورية.

ولم يشر وزير الدفاع الإسرائيلي صراحة عن مسؤولية بلاده عن الغارات التي وقعت ليل الإثنين الماضي، في محافظة دير الزور في شرق سوريا، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

وردد نفتالي بينيت مقولته الدائمة "إن الإيرانيين أصبحوا عبئا على سوريا، سبق أن ساعدوا الرئيس السوري، بشار الأسد، لكنهم أصبحوا عبئا عليه الآن.

ونقلت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني على لسان مصادر أمنية إسرائيلية أن إيران قلصت وجودها في سوريا.