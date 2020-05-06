تونس... ضبط شبكة مختصة في سرقة المال العام

ضبطت الشرطة التونسية شبكة احترفت سرقة المال العام عن طريق تزوير وثائق للحصول على قروض.

نقلت قناة "نسمة" التونسية أن وحدات منطقة الأمن الوطني بالسيجومي كشفت عن شبكة مختصة في استهداف المال العام، عبر الحصول على قروض باستعمال وثائق مزورة والقبض على 5 من عناصرها.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، بأنه وبالتحري مع أحدهم، اعترف بتقديمه لمطلب لدى أحد البنوك قصد الحصول على قرض تمويل مشروع مستعملا وثائق مدلسة وذلك بمساعدة أحد المواطنين وآخر يعمل بالبنك ذاته واللذان تم القبض عليهما لاحقا.

وبتعميق الأبحاث، تم القبض على شخصين من أجل تعمدهما تقديم ملفات تحتوي وثائق مدلسة والحصول على قروض في الغرض.

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا من أجل "تكوين وفاق قصد الإضرار بالأملاك العامة والتدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل على مؤسسات مالية وعمومية''.